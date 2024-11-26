Случай насилия над сестрой и братом прокомментировал аким Павлодарской области

Девочка рассказала все матери, но та не поверила

Рассказать друзьям

Павлодар. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Павлодарской области Асаин Байханов на пресс-конференции в СЦК прокомментировал участившиеся случаи изнасилования несовершеннолетних в регионе.





По словам акима, в Майкаине девочка рассказала матери о насилии, но она не поверила. Она жила с матерью и отчимом и рассказала все родному отцу.





Родителям два года назад сказала, но оба никаких мер не приняли, никуда не обратились и не проверили слова ребенка. К сожалению, такие ситуации бывают", - отметил глава региона.





Он сообщил, что в текущем году в регионе выявлено 30 случаев насилия над детьми. Причем 25 из них произошли в стенах дома.





Аким подчеркнул, что в вопросе насилия над детьми должны принимать участие не только госорганы, но и граждане. И самое главное, "не должно быть безразличия".





Куда смотрели соседи, куда смотрели родственники, одноклассники, подруги, бабушки, дедушки, которые должны были обратить внимание, что такое происходит?" - возмутился глава региона.





Он сообщил о вопиющем случае, когда ребенок среди бела дня подвергся насилию в трехкомнатной квартире, в момент, когда в соседней комнате находились родственники.



