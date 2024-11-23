22.11.2024, 11:01 41721
В Павлодарской области изнасиловали несовершеннолетних брата и сестру
Фото: Polisia.kz
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Павлодар. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из районов Павлодарской области изнасиловали несовершеннолетних брата и сестру, сообщает пресс-служба управления образования региона.
В ходе досудебного расследования насилия в отношении несовершеннолетней студентки колледжа правоохранительными органами выявлен факт насилия в отношении ее старшего брата учащегося школы", - проинформировали в пресс-службе.
Также подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Региональный уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева на своей странице в Сети сообщила, что потерпевшим в полном объеме оказывается помощь, в том числе психологическая.
Двое подозреваемых задержаны и водворены в ИВС", - добавила Сауле Шакенева.
Ранее в департаменте полиции Павлодарской области сообщили о задержании подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки.
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22.11.2024, 18:19 21366
Подозреваемый в изнасиловании ребенка покончил с собой в Павлодарской области
Девочка жила в приемной семье с четырьмя другими детьми, на момент изнасилования ей было 10-11 лет
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Павлодар. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Приемного отца заподозрили в изнасиловании одиннадцатилетней девочки в Павлодарской области. Узнав, что пострадавшие обратились в полицию, подозреваемый покончил с собой.
Об этом стало известно на прошедшем в области брифинге с участием сотрудников полиции.
Представители областного департамента полиции рассказали, что девочка жила в приемной семье с четырьмя другими детьми. В 2022 году их вернули в детский дом. Во время гинекологического осмотра выяснилось, что девочку изнасиловали. О факте изнасилования сообщили в полицию.
Подозреваемый установлен. Однако, узнав об обращении по данному факту в полицию, он совершил самоубийство. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Расследование находится на особом контроле руководства департамента полиции Павлодарской области", - сообщили представители регионального департамента полиции.
Это уже второй подобный случай в регионе за последнее время. Ранее сообщалось, что в Павлодарской области изнасиловали несовершеннолетних брата и сестру. Двое подозреваемых задержаны и водворены в ИВС.
22.11.2024, 16:49 24141
Машинисты тепловозов похищали дизтопливо в КТЖ
Фото: Департамент полиции на транспорте
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Талдыкорган. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Транспортные полицейские на станции Бесколь области Жетысу установили и задержали преступную группу, состоящую из машинистов тепловозов, похищавших дизтопливо, сообщили в пресс-службе транспортной полиции.
Злоумышленники, вступив в преступный сговор с поездными диспетчерами, на протяжении нескольких лет совершали хищения дизельного топлива путем слива горюче-смазочного материала с тепловозов", - сообщили в пресс-службе.
Всего доказано 45 эпизодов хищения. Причиненный КТЖ ущерб составил свыше 16 млн тенге.
Приговором районного суда № 2 Алакольского района области Жетысу фигуранты приговорены к длительным срокам наказания.
Ранее в Абайской и Восточно-Казахстанской областях выявили факты массового хищения дизельного топлива в локомотивных депо.
В Жамбылской области более 10 тонн дизтоплива украли на заводе "Казфосфат".
22.11.2024, 14:08 30106
С начала года в Казахстане выявлено 197 случаев торговли людьми
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года в Казахстана выявлено 197 преступлений, связанных с торговлей людьми, сообщила заместитель начальника управления департамента по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Шинар Кучербаева на круглом столе по исполнению закона "О противодействии торговле людьми".
По словам Кучербаевой, с начала года заведены 22 дела по статье "Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов человека, похищение человека с целью эксплуатации" - одно дело, "Незаконное лишение свободы с целью эксплуатации" - 4 дела, "Торговля людьми" - 17 дел, "Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией" - 15 дел, "Торговля несовершеннолетними" - 6 дел, "Вовлечение в занятия проституцией" - 13 дел и "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничеством" - 119 дел.
Казахстан входит во вторую категорию стран, которые принимают значительные усилия по данному направлению. Но, к сожалению, торговля людьми продолжает распространяться", - отметила представитель МВД.
На практике она складывается из таких случаев, как сексуальная и трудовая эксплуатация, торговля несовершеннолетними детьми, торговля человеческими органами, принуждение к попрошайничеству.
Напомним, в сентябре в Казахстане вступил в силу закон о противодействии торговле людьми.
Ранее о вопиющем случае издевательства над школьницей в Кызылординской области сообщила правозащитница Дина Тансари. Девушку заставляли заниматься проституцией и принимать наркотики
В Улытау опекунша несколько лет держала в трудовом рабстве взятых под опеку несовершеннолетних двух братьев и сестру.
21.11.2024, 20:48 81521
В Туркестанской области подросток "заминировал" школу
Полицейские установили личность шутника
Фото: Polisia.kz
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Туркестан. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области в полицию поступило сообщение от анонимного источника о том, что в одном из учебных заведений Жетысайского района заложена бомба, сообщает Polisia.kz.
На место происшествия выехали специальные службы, которые провели эвакуацию учащихся и сотрудников школы. В ходе проверки информация оказалась ложной.
Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность лжетеррориста. Им оказался ученик 11-го класса, который сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве. В настоящее время проводятся необходимые действия для выяснения всех обстоятельств инцидента.
В полиции напомнили, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма влечет за собой наказание в виде штрафа, исправительных работ, а также ограничения или лишения свободы сроком до пяти лет. К уголовной ответственности за это преступление могут быть привлечены лица, достигшие 14 лет, поэтому полиция настоятельно предупреждает школьников: подобные действия строго запрещены законом.
Ранее школу "заминировали" в Уральске.
21.11.2024, 15:19 93046
В Павлодарской области расследуют рейдерский захват крупного предприятия
Возобновлено 5 досудебных расследований по другим фактам преступной деятельности группы лиц, возглавляемых криминальным авторитетом
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Павлодар. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Павлодарской области возбуждено уголовное дело по факту рейдерства одного из крупных предприятий региона, сообщил в областном надзорном органе.
По данным облпрокуратуры, преступная группа, возглавляемая криминальным авторитетом, длительное время осуществляла захват имущества предпринимателей с применением угроз путем фальсификации документов.
Владельцам ограничивали доступ к предприятиям, юридическое лицо регистрировалось на третьих лиц, после чего имущество реализовывалось.
Ущерб, нанесенный владельцам, превысил 1 млрд тенге. С санкции суда на имущество фигурантов уголовного дела наложен арест, главный подозреваемый взят под стражу.
В порядке надзора возобновлено 5 досудебных расследований по другим фактам преступной деятельности группы лиц, возглавляемых вышеуказанным криминальным авторитетом", - отметили в ведомстве.
В настоящее время департаментом экономических расследований проводится досудебное расследование.
21.11.2024, 14:47 94366
В Алматы на контролера автобуса напали с ножом
Задержан 38-летний подозреваемый
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Алматы. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы задержали подозреваемого, который, вооружившись кухонным ножом, напал на контролера автобуса, сообщили в департаменте полиции мегаполиса.
Как уточнили в полиции, инцидент произошел ранним утром 21 ноября на конечной остановке автобуса в Наурызбайском районе города.
Контролер одного из автобусов сделал замечание прохожему на предмет его курения в неустановленном месте, вследствие чего между мужчинами произошла ссора. Далее прохожий забежал в салон автобуса и нанес ножевое ранение своему оппоненту", - рассказал первый заместитель начальника департамента полиции города Алматы Куатбек Науатов.
Контролер автобуса был экстренно госпитализирован бригадой скорой помощи.
По данному факту возбуждено уголовное дело. 38-летний подозреваемый задержан по горячим следам.
Он водворен в изолятор временного содержания. Орудие преступления - кухонный нож изъят", - добавил Науатов.
Напомним, В ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября.
Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
21.11.2024, 14:08 95966
Подробности по делу о сексуальном рабстве школьницы из Кызылорды рассказал глава МВД
По пяти делам из девяти расследование завершено
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов рассказал о ходе расследования дела о сексуальном рабстве школьницы в Кызылорде.
Глава МВД в кулуарах сената сообщил, что из девяти уголовных дел расследование по пяти делам уже завершено. В производстве остается еще несколько дел.
По окончании все материалы будут направлены в суд, который поставит точку", - сказал Саденов.
Он также отметил, что число фигурантов дела не изменилось, их по прежнему остается 13.
Напомним, о вопиющем случае издевательства над школьницей в Кызылординской области сообщила правозащитница Дина Тансари. Девушку заставляли заниматься проституцией и принимать наркотики.
Полицейские Кызылорды задержали нескольких подозреваемых. Специализированный следственный суд Кызылорды в отношении троих несовершеннолетних подозреваемых избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца. Позже подозреваемым по делу об издевательствах над школьницей в Кызылорде изменили меру пресечения на содержание под стражей сроком на 2 месяца.
21.11.2024, 12:41 85626
Более 200 Тelegram-каналов c пропагандой наркотиков заблокировали в Жезказгане
Через каналы велись продажи наркотических и психотропных веществ
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Жезказган. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жезказгане в ходе мониторинга социальных сетей выявлено 200 Telegram-каналов, созданных с целью пропаганды, рекламы и продажи наркотических средств и психотропных веществ, сообщает пресс-служба прокуратуры области Улытау.
Посредством информационной системы "Кибернадзор" указанные наркосайты заблокированы, работа в данном направлении ведется на постоянной основе", - заявили в ведомстве.
Напомним, в Казахстане ликвидировали ОПГ, причастную к изготовлению и сбыту синтетических наркотиков на территории крупных городов. В Астане и Алматы задержаны 14 членов преступной группы.
Ранее в Алматы ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков.
Также полицейские изъяли крупные партии наркотиков в Астане и Караганде.
В полиции сообщили, что с начала года в Казахстане заблокировали более 80 Тelegram-каналов по продаже "синтетики"
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?