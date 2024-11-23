В Павлодарской области изнасиловали несовершеннолетних брата и сестру

Девочка жила в приемной семье с четырьмя другими детьми, на момент изнасилования ей было 10-11 лет

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Павлодар. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Приемного отца заподозрили в изнасиловании одиннадцатилетней девочки в Павлодарской области. Узнав, что пострадавшие обратились в полицию, подозреваемый покончил с собой.





Об этом стало известно на прошедшем в области брифинге с участием сотрудников полиции.





Представители областного департамента полиции рассказали, что девочка жила в приемной семье с четырьмя другими детьми. В 2022 году их вернули в детский дом. Во время гинекологического осмотра выяснилось, что девочку изнасиловали. О факте изнасилования сообщили в полицию.





Подозреваемый установлен. Однако, узнав об обращении по данному факту в полицию, он совершил самоубийство. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Расследование находится на особом контроле руководства департамента полиции Павлодарской области", - сообщили представители регионального департамента полиции.



