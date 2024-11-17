16.11.2024, 16:35 18341
Отчим подозревается в надругательстве над 15-летней падчерицей в Павлодарской области
Подозреваемый водворен в ИВС
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Павлодар. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Павлодарской области сообщили о задержании подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки.
Информация об изнасиловании девятиклассницы отчимом в Павлодарской области появилась в Telegram-канале Kerek.pv.
В областном департаменте полиции проинформировали, что по факту изнасилования заведено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор.
По словам регионального уполномоченного по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакеневой, на странное поведение девочки обратила внимание классный руководитель, что и помогло выявить факт преступления. Сейчас школьница находится под присмотром медиков, с ней работают психологи.
Напомним, в Талгарском районе изнасиловали несовершеннолетнюю девушку. Задержаны четверо подозреваемых.
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16.11.2024, 09:34 26181
Хищение собранных для жителей Палестины средств: озвучены новые эпизоды в деле Перизат Кайрат Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Новый эпизод в деле активистки волонтерского движения Перизат Кайрат озвучили в Агентстве по финансовому мониторингу. На этот раз она подозревается в хищении средств, собранных для жителей Палестины.
По данным АФМ, в ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины.
В декабре 2023 года за счет этих денег Перизат К. приобрела трехкомнатную квартиру в элитном комплексе Sensata Plaza за 49 млн тенге и новый автомобиль Mercedes-Benz EQE 500 4 Matic за 30 млн тенге. Кроме того, часть средств были израсходованы в ОАЭ на покупку ювелирных украшений, часов и одежды из брендовых бутиков Rolex, Prada и Fendi", - рассказали в ведомстве.
По данному эпизоду Перизат Кайрат подозревается в хищении свыше 200 млн тенге.
Следствие продолжается.
Если вы стали жертвой мошеннических действий Перизат Кайрат, просим вас обратиться в Агентство по финансовому мониторингу по адресу: Астана, улица Бейбiтшiлiк, 10, или по номеру телефона +7 (7172) 70-84-78", - заключили в АФМ.
Дополнено 16.11.2024, 11.00
15 ноября 2024 года в суд поступило ходатайство органов следствия о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Перизат Кайрат сроком до двух месяцев. 16 ноября постановлением специализированного межрайонного следственного суда Астаны ходатайство удовлетворено, сообщили в пресс-службе столичного суда.
Напомним, активистка волонтерского движения и учредитель общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат была задержана по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге собранных для пострадавших от паводков казахстанцев. На украденные деньги подозреваемая путешествовала, приобретала элитные недвижимость и автомобили, покупала брендовые украшения и аксессуары. После того, как дело получило огласку, Кайрат была уволена с поста президента Федерации паранастольного тенниса.
15.11.2024, 21:08 38796
В Акмолинской области нашли два цеха по незаконной переработке золотосодержащего материала
Изъято шесть дробильных установок, семь электродвигателей, два моющих стола
Фото: Polisia.kz
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Кокшетау. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Два мини-цеха по незаконной переработке золотосодержащего материала ликвидировали полицейские в Акмолинской области, сообщает Polisia.kz.
Полицейские в поселке Заводском обнаружили два мини-цеха, которые занимались переработкой золотосодержащего материала.
В рамках следственных действий изъято шесть дробильных установок, семь электродвигателей, два моющих стола и 30 мешков с золотосодержащим материалом. Владельцами незаконных предприятий оказались жители поселка Заводского и Степногорска.
По обоим фактам начаты досудебные расследования.
15.11.2024, 15:04 45111
Прокуратура не согласна с приговором убийцам семьи в Северо-Казахстанской области
Главу семейства, его жену и несовершеннолетнего сына жестоко убили в декабре прошлого года
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Петропавловск. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 17-летняя жительница Северо-Казахстанской области выступила с обращением, в котором завила о несогласии с приговором фигурантам дела о жестокой расправе над ее семьей в декабре прошлого года. Прокуратура региона отреагировала на обращение девушки и подала апелляционное ходатайство.
В своем обращении, опубликованном на странице фонда "НеМолчи", 17-летняя девушка рассказала подробности жуткого убийстве ее отца, матери и несовершеннолетнего брата.
Были задержаны двое убийц и один подстрекатель. С самого начала и до самого конца судебного процесса им вменяли статьи убийство и подстрекательство в убийстве, но 28 октября 2024 года при вынесении приговора подстрекателя оправдывают и меняют ей статью на недонесение", - рассказала девушка, потерявшая семью.
Она сообщила, что ее адвокатом уже поданы жалобы с объяснением, где именно были противоречия в приговоре.
Прокуратура Северо-Казахстанской области на многочисленные публикации и комментарии по факту убийства семьи сообщает, что виновные лица гражданин Е. осужден к пожизненному лишению свободы, гражданин О. к лишению свободы сроком на 21 год 8 месяцев и гражданка С. к 3 годам лишения свободы. С указанным приговором прокуратура области не согласилась ввиду мягкости наказания в отношении О. и С., - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В связи с чем 12 ноября 2024 года в областной суд внесено апелляционное ходатайство.
15.11.2024, 12:04 49376
Более 80 тelegram-каналов по продаже "синтетики" заблокировали в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Главная транспортная прокуратура РК в ходе мониторинга соцсетей выявила telegram-каналы, созданные с целью пропаганды, рекламы и продажи синтетических наркотиков, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Более 80 таких тelegram-каналов заблокировано с помощью информационной системы "Кибернадзор".
Органы прокуратуры продолжают совершенствовать меры контроля совместно с операторами связи и платформами для быстрой блокировки противоправного контента", - говорится в информации.
Напомним, в начале ноября в Шымкенте за пропаганду и продажу наркотиков заблокировали 18 telegram-каналов.
Ранее в Алматы прокуратура заблокировала 16 telegram-каналов, в которых продавали наркотики и предлагали работу "закладчика". В Карагандинской области выявлено около 100 таких каналов.
15.11.2024, 09:06 54051
Объявленную в международный розыск казахстанку задержали на греческом острове
Фото: Depositphotos
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Алматы. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На острове Хиос, расположенном на территории Греции, Интерпол МВД Казахстана при взаимодействии с зарубежными коллегами задержал объявленную в международный розыск мошенницу. Об этом сообщает Polisia.kz.
В 2021 году женщина, работая бухгалтером одного из ТОО в Алматы, незаконно перевела на свой персональный счет денежные средства в размере 230 тысяч долларов США", - проинформировали в полиции.
В настоящее время решается вопрос о выдаче задержанной в Казахстан.
Ранее сообщалось, что активистку волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда задержали по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков.
14.11.2024, 20:31 75381
В Туркестанской области вынесли приговор виновным в краже 862 млн тенге на урановом руднике
Фото: pexels.com
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Туркестан. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сузакским районным судом Туркестанской области оглашен приговор в отношении директора подрядной организации - ТОО "Iri building" Абильдинова Н.Т., директора авторского надзора ТОО "KAZ Design & Development Group LTD" Момота Л.А., инженера авторского надзора Кончакова С.М., а также фактического собственника технического надзора - ТОО "Аккредитованный центр KZ Development" Алматова Б.С., сообщает пресс-служба Антикора.
Абильдинов приговорен к 8 годам лишения свободы за хищение в период с 2019 по 2021 годы 862 млн тенге, выделенных на строительно-монтажные работы в рамках реализации проекта по модернизации уранодобывающего предприятия на руднике Каратау в Созакском районе Туркестанской области.
Его сообщники Момот, Кончаков, Алматов признаны виновными в пособничестве в хищении и суд назначил им наказание в виде 7 лет лишения свободы условно.
При этом суд освободил Кончакова от уголовной ответственности и назначил ему принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа.
Также суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с осужденных материального ущерба в солидарном порядке.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Алматы в ходе оперативных мероприятия Антикором пресечен факт взяточничества в особо крупном размере при выдаче положительных заключений к ПСД по реконструкции котельных в больницах, школах и других социально значимых объектах города.
14.11.2024, 19:55 77026
В Алматы чиновник за взятку давал положительные заключения по реконструкции котельных
Он изобличен после получения части взятки в 12,2 млн тенге
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Алматы. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе оперативных мероприятия Антикором пресечен факт взяточничества в особо крупном размере при выдаче положительных заключений к ПСД по реконструкции котельных в больницах, школах и других социально значимых объектах Алматы, сообщает пресс-служба ведомства.
27 октября после получения части взятки в сумме 12,2 млн тенге из ранее оговоренных 73,5 млн тенге изобличен директор филиала РГП на ПХВ "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" по Северному региону Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства.
Должностное лицо и учредитель компании, передавший часть взятки, с санкции суда заключены под стражу.
Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Казахстана подозревают в получении взятки в 4,4 млн тенге.
14.11.2024, 19:12 70836
В Кызылорде создательница финпирамиды получила пять лет
11 горожанам причинен имущественный вред в размере 15 млн тенге
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Кызылорда. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Кызылорды активно рекламировала в интернете возможность приобретения дома и автомобиля без каких-либо процентов и призывала людей вкладывать деньги, сообщает пресс-служба прокуратура региона.
В результате 11 жителям Кызылорды причинен имущественный вред в размере 15 млн тенге, трое потерпевших лишились двух автомобилей и одного земельного участка.
Суд № 2 Кызылорды признал Гулсаю Шагирову виновной и назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее петропавловский городской суд вынес приговор в отношении пятерых человек по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды с привлечением денег в особо крупном размере. В числе обвиняемых индивидуальный предприниматель и двое бывших полицейских.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?