Очередное страшное преступление в Талгарском районе: четверо подозреваются в изнасиловании несовершеннолетней
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Конаев. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Четверых подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней девушки задержали в Алматинской области, заведено уголовное дело, сообщили в областном департаменте полиции.
По факту изнасилования несовершеннолетней полицией возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по горячим следам установлены, задержаны и водворены в ИВС все четверо подозреваемых лиц. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств преступления. Расследование находится на контроле руководства областного департамента полиции", - говорится в сообщении департамента полиции.
О страшном преступлении сообщил в своем Telegram-канале журналист Михаил Козачков.
Как установлено следствием, в середине октября в поселке Туздыбастау четверо парней изнасиловали несовершеннолетнюю девушку. По версии полиции, один из подозреваемых был знаком с жертвой ранее, возможно, даже дружил с ней. По крайней мере, когда девушка вышла из спортзала, он предложил подвести ее домой. Она ничего не заподозрила и согласилась сесть в автомобиль, где находились еще трое парней.После этого 16-летнюю жертву вывезли в пустынное место, где каждый из парней вступил с ней в половой контакт. Несмотря на ее крики и плач, друзья завершили начатое, после чего пригрозили девушке, что убьют ее родственников, если она обратится в полицию", - поделился подробностями журналист.
Несмотря на угрозы, заявление поступило в полицию. Козачков уточнил, что старшему подозреваемому 23 года, младшему - 18.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в изнасиловании малолетней сбежал из ИВС в Талгаре.
Напомним, в начале октября в Талгаре произошло убийство 16-летнего парня. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. По версии следствия, пожар начался снаружи дома.
Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.
На сегодняшний день заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Задержаны 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые.
Прокуратура будет ходатайствовать об открытом судебном процессе ( в онлайн режиме) над убийцами парня.
После случившегося ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.
Также напомним, что в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось.
Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, предположительно все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявило затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
Дело о нападении в Алматы на защитников девушки и причинении тяжкого вреда здоровью ушло в суд спустя 1,5 года.