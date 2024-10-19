Еще один подозреваемый задержан по делу об убийстве подростка в Талгаре
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Конаев. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В деле убийства 16-летнего жителя Талгара появился еще один подозреваемый, сообщили в департаменте полиции Алматинской области.
17 октября в рамках расследования уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего Ш.Полат задержан еще один подозреваемый - гражданин К.", - говорится в сообщении областного ДП.
В пресс-службе добавили, что на данный момент продолжается проведение комплекса оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле министра внутренних дел.
Ранее в МВД сообщили, что по данному делу проходит 10 подозреваемых, среди них есть ранее судимые. На сегодняшний день заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угроз. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре.
Напомним, в начале октября в Талгаре в результате конфликта был убит16-летний подросток. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Через несколько дней после убийства сгорел дом семьи погибшего. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки, По версии следствия, пожар начался снаружи дома.
Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекливоенных Нацгвардии. После чреды резонансных событий должности лишилсяаким Талгара за ненадлежащее исполнение обязанностей.
Прокуратура будет ходатайствовать об открытом судебном процессе ( в онлайн режиме) над убийцами парня.
Как сообщалось ранее, весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.