Назначен новый глава департамента полиции Алматинской области
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Конаев. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По согласованию с администрацией президента Казахстана приказом министра внутренних дел начальником областного департамента полиции назначен Мейрам Абикеев, сообщили в пресс-службе МВД РК.
Нового главу департамента полиции Алматинской области представил глава МВД Ержан Саденов.
Ранее Мейрам Абикеев занимал пост заместителя начальника ДП Северо-Казахстанской области.
Также сообщается, что первым заместителем начальника областного ДП стал Багдат Ашимов.
Кроме того, ряд должностных лиц были отправлены в отставку приказом министра внутренних дел:
- первый заместитель начальника ДП Серик Шалхаров;
- начальник управления полиции Талгарского района Нуржан Кунтунов;
- начальник управления по противодействию экстремизму ДП Улан Байтаков;
- начальник управления криминальной полиции ДП Руслан Смагулов;
- начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Дулат Кайыр и его заместитель Жанат Омаров.
Ранее сообщалось, что после резонансного убийства 16-летнего парня в Талгаре ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района.
Напомним, в начале октября в Талгаре в результате конфликта был убит 16-летний подросток. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс.
Конфликт со смертельным исходом произошел возле магазина, которым владеет отец убитого Шерзата. Изначально предполагалось, что потасовка произошла из-за неоплаченной банки пива, однако МВД и запись с места происшествия опровергают данную версию.
На кадрах видно, как берет несколько банок пива и сигареты. И платит за товар. Позже мужчина вернулся в магазин, чтобы зарядить телефон. А Шерзат выходит на улицу. Тогда между клиентом и подростком произошел конфликт. Через некоторое время появляется подозреваемый с окровавленным лицом. Отец школьника пытается помочь пострадавшему, подавая ему воду. Далее к магазину приезжают друзья задержанного. Теперь отец Шерзата выходит на улицу с неизвестным предметом, похожим на нож", - информирует телеканал КТК.
На улице Шерзат останавливает отца и возвращает его в магазин. Далее происходит драка.
Через несколько дней после убийства сгорел дом семьи погибшего. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. По версии следствия, пожар начался снаружи дома.
По данному делу проходит 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые. На сегодняшний день заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угроз. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта.
Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.
Прокуратура будет ходатайствовать об открытом судебном процессе (в онлайн-режиме) над убийцами парня.
Как сообщалось ранее, весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.