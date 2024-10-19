Убийство в Талгаре: зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района лишены должностей

Основанием послужило наличие существенных упущений в работе по надзору за законностью в уголовном процессе

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Конаев. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Генеральной прокуратуре Казахстана - В Генеральной прокуратуре Казахстана сообщили об увольнении заместителя прокурора Алматинской области и прокурора Талгарского района после резонансного убийства 16-летнего парня в Талгаре.





Приказом генерального прокурора Республики Казахстан от 18 октября заместитель прокурора Алматинской области Саян Бакиров и прокурор Талгарского района Ескендир Бекманов освобождены от занимаемых должностей", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.





Отмечается, что основанием послужило наличие существенных упущений в работе по надзору за законностью в уголовном процессе.





Ранее сообщалось о задержании еще одного подозреваемого по делу об убийстве 16-летнего жителя Талгара.





На сегодняшний день заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угроз. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре.





Напомним, в начале октября в Талгаре в результате конфликта был убит16-летний подросток. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Через несколько дней после убийства сгорел дом семьи погибшего. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки, По версии следствия, пожар начался снаружи дома.





Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекливоенных Нацгвардии. После чреды резонансных событий должности лишилсяаким Талгара за ненадлежащее исполнение обязанностей.





Прокуратура будет ходатайствовать об открытом судебном процессе ( в онлайн режиме) над убийцами парня.







