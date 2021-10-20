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СМИ сообщили об уничтожении памятника археологии в Рудном

19.10.2021, 14:22 182386
СМИ сообщили об уничтожении памятника археологии в Рудном
Фото: ng.kz
КОСТАНАЙ. 19 ОКТЯБРЯ - На территории Алексеевской стоянки в Рудном уже несколько дней работает спецтехника. На место вызваны сотрудники полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об уничтожении памятника археологии сообщил экоактивист Максим Фролов, пишет "Наша газета".
 

Ко мне вчера обратилась женщина, которая живет недалеко от Алексеевской стоянки. Я сначала не поверил и сегодня сам приехал на место. Там действительно работает экскаватор. Я начал всё фиксировать, искать ответственных. Рабочие мне в грубой форме ответили, что "все люди в курсе, все документы есть". В ответ на вопрос о том, какие люди дали разрешение, мне начали угрожать, спрашивать, бессмертный я или нет... Я вызвал полицию, приехал участковый. Рабочих доставили в участок. Позвонил в акимат, мне сказали, что никаких работ на стоянке быть не должно. Предполагаю, что это диггеры, которые ищут металл. По словам местных жителей, раскопки на стоянке ведутся примерно неделю", - рассказал Фролов.

 
В пресс-службе департамента полиции сообщили, что обращение граждан зарегистрировано, сотрудники УП Рудного проводят проверку.
 
Алексеевский культурный комплекс - охраняемая государством территория. На этом месте во 2-м тысячелетии до нашей эры располагались поселение, могильники и жертвенный холм времен бронзовой эпохи.
 
В июне 2020 года на территорию культурного комплекса неизвестные вывезли строительный мусор. После этого акимате Рудного пообещали заняться проблемой охраны Алексеевской стоянки.
 
 

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За чей счет будет проводиться ревакцинация, выяснили мажилисмены

20.10.2021, 15:09 2728
За чей счет будет проводиться ревакцинация, выяснили мажилисмены
Фото: kazpravda.kz
НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - Мажилисмены попросили уточнить, за счет каких средств будет проведена ревакцинация населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С соответствующим запросом обратилась к правительству депутат мажилиса Джамиля Нурманбетова в ходе обсуждения на пленарном заседании проекта бюджета на 2022-2024 годы, сообщает "Казахстанская правда". По словам Нурманбетовой, средства на закуп вакцины и ревакцинацию в проекте республиканского бюджета на 2022-2024 годы не предусмотрены. 
 
Депутат напомнила, что для формирования коллективного иммунитета против коронавируса было решено увеличить контингент, подлежащий вакцинации, с 9,9 млн до 11,4 млн человек. 
 
Отвечая на вопрос, заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов заявил, что средства будут выделены из резерва правительства.
 

По рекомендациям ВОЗ, учитывая опыт более 20 стран, мы приняли решение с третьей декады ноября провести повторную вакцинацию. Через 6 месяцев для инактивированной вакцины, и через 9 месяцев будет начата ревакцинация для тех, кто получил векторную вакцину. В первую очередь будут вакцинированы те, кто находится на передовой, - врачи, учителя, а также граждане старше 60 лет. Они будут полностью обеспечены вакциной до конца года", - пояснил заместитель премьер-министра.

 
Остальных граждан будут вакцинировать поэтапно.
 

В 2022 году планируется привить около двух миллионов человек. А в 2023-2024 годах будем смотреть на эпидситуацию. Все население Казахстана будет обеспечено вакциной, в том числе и ревакцинацией", - добавил Тугжанов.

 

Суд Нью-Йорка наложил санкции на Аблязова и Храпунова

20.10.2021, 13:33 26785
НЬЮ-ЙОРК. 20 ОКТЯБРЯ - Федеральный суд Нью-Йорка отклонил все возражения Мухтара Аблязова и Ильяса Храпунова и наложил на них санкции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
18 октября 2021 года Окружной судья США Элисон Дж. Натан из Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка отклонила различные возражения, поданные Мухтаром Аблязовым и Ильясом Храпуновым, и наложила на них санкции за неправомерное поведение во время судебного разбирательства, инициированного по совместному иску АО "БТА Банк" и акимата Алматы.
 

В решении судьи Натан также были подтверждены различные предыдущие постановления судьи США Кэтрин Х. Паркер (от 3 июля 2019 года, 15 июля 2019 года, 7 февраля 2020 года, 19 мая 2020 года и 3 сентября 2020 года), которыми также были наложены санкции на Аблязова и Храпунова. Данное решение, наряду с предыдущими решениями суда, установило, что Аблязов, Виктор Храпунов и Ильяс Храпунов препятствовали обнаружению соистцами доказательств, "имеющих большое значение" для их требований к Аблязову, Храпуновым и подставной компании Triadou SPV SA, за отмывание десятков миллионов долларов в США", - сообщает пресс-служба Министерства юстиции РК.

 
Суд установил, что у обвиняемых были скрытые, умышленно уничтоженные доказательства, давали ложные показания, нарушали судебные постановления и рассматривали судебный процесс как "игру в кошки-мышки".
 
Среди конкретных проступков, упомянутых в указанном решении, суд установил:
 
 - Аблязов "не исполнил постановление суда", потребовавшего от него представления доказательств;
 
 - Аблязов утверждал, что у него не было таких доказательств, но это утверждение "противоречило его собственным показаниям" под присягой;
 
 - Храпуновы "не представили никаких финансовых отчетов", "все без каких-либо оправданий";
 
 - Ильяс Храпунов, которого суд назвал "главным нарушителем раскрытия информации", удалил "все" свои электронные письма незадолго до подачи иска соистцами, начал использовать вместо этого "сотни" зашифрованных адресов электронной почты, а затем делал "невероятные" утверждения, что не может получить доступ ни к одному из них.
 
 - Ильяс Храпунов также отказался признавать электронные письма, которые он сам отправлял третьим лицам, и "отрицал какие-либо воспоминания о финансовых транзакциях, в которые были вовлечены десятки или сотни миллионов долларов";
 
 - хотя Аблязов подтвердил, что его собственный капитал превышает 20 миллиардов долларов США, но при этом заявляет, что он не может назвать лиц, которые содействовали ему в приобретении и управлении этими деньгами.
 

На основании этих и аналогичных выводов о неправомерном поведении суд вынес решение в пользу соистцов и о необходимости оплаты Аблязовым штрафа в размере 140 115,16 долларов США", - уточнили в Минюсте.

 
Размер санкции в отношении Ильяса Храпунова суд определит после получения дополнительных доказательств от соистцов о расходах, понесенных в результате его поведения, отмечено в сообщении пресс-службы.
 
Суд также установил, что "любая апелляция на его постановление будет восприниматься как "отказ от добровольного исполнения решения".
 

Нью-Йоркское дело от имени соистцов было возбуждено более пяти лет назад по обвинению Аблязова и его сообщников в отмывании украденных денег в США. Как уже установили суды по всему миру, Аблязов украл миллиарды долларов у БТА Банка путем выдачи фиктивных ссуд - действия, за которое он уже был осужден в Казахстане и привлечен к гражданской ответственности в судах Великобритании", - напомнили в ведомстве.

 
В ходе судебного разбирательства в США истцы собрали дополнительные существенные доказательства преступлений Аблязова, а также обеспечили показания многочисленных свидетелей этих преступлений. 
 

Судебное разбирательство в настоящее время планируется начать перед присяжными США в Нью-Йорке в феврале 2022 года", - добавили в пресс-службе.

 

Осадки и похолодание ожидаются в Казахстане в ближашие дни

20.10.2021, 11:16 57943
НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 21-23 октября, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Циклон из районов Мурманска принесет с собой осадки в виде дождя и снега. 22 октября на востоке, юге и в горных районах юго-востока страны ожидаются сильные осадки, гололед, усиление ветра. На севере, в центре и на востоке страны ожидаются осадки с низовыми метелями, а также понижение температуры воздуха ночью до 3 мороза - 2 градусов тепла, днем до 2-10 градусов тепла", - говорится в сообщении синоптиков.

 
Отмечается, что с 22 октября на западные регионы страны будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем ожидается постепенное прекращение осадков и повышение температуры воздуха днем до 15-22 градусов тепла.
 

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