В Алматы курган на улице Жандосова исключили из списка памятников истории и культуры

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АЛМАТЫ. 24 СЕНТЯБРЯ - Постановлением акимата города Алматы от 9 сентября 2021 года №3/458 внесены изменения в список памятников истории и культуры местного значения города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно документу, из списка исключена строка номер 1, под которой был указан курган, расположенный на улицах 20-й, 22-й линии, Жандосова, улица Тажибаевой, 37, с восточной и юго-восточной стороны Автотранспортного предприятия-2, около школы.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Как сообщалось ранее, в июне акимат Алматы разместил на сайте Открытых НПА проект постановления "О внесении изменения в постановление акимата города Алматы от 17 марта 2021 года №1/191 "Об утверждении Государственного списка памятников истории и культуры местного значения города Алматы". Согласно документу, акимат Алматы в 2017 году провел исследование археологического памятника, расположенного на улице Жандосова в районе пересечения с улицей Тажибаева, рядом со школой.





По результатам историко-культурной экспертизы Института археологии имени Маргулана от 7 октября 2020 года курган не имеет историко-культурной ценности", - говорится в пояснительной записке.





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