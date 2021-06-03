Курган на улице Жандосова в Алматы хотят исключить из списка памятников истории и культуры

АЛМАТЫ. 2 ИЮНЯ - Акимат Алматы разместил на сайте Открытых НПА проект постановления "О внесении изменения в постановление акимата города Алматы от 17 марта 2021 года № 1/191 "Об утверждении Государственного списка памятников истории и культуры местного значения города Алматы", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Лишение статуса памятников истории и культуры осуществляется уполномоченным органом на основании заключения историко-культурной экспертизы и рекомендации специальной комиссии с учетом рекомендаций местных исполнительных органов, говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Согласно документу, акимат Алматы в 2017 году провел исследование археологического памятника, расположенного на улице Жандосова в районе пересечения с улицей Тажибаева рядом со школой.

По результатам историко-культурной экспертизы Института археологии имени Маргулана от 7 октября 2020 года курган не имеет историко-культурной ценности", - говорится в пояснительной записке.

Исходя из вышеизложенного, предлагается исключить данный курган из государственного реестра памятников истории и культуры Алматы.





Напомним, руководитель управления городского планирования и урбанистики Алмасхан Ахмеджанов рассказал о зонах особого градостроительного регулирования. По его словам, к зоне особого градостроительного контроля относится исторический центр в пределах границ, утверждаемых генеральным планом города, и охранные зоны памятников истории и культуры.

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