Облик исторического центра Алматы будет сохранен

АЛМАТЫ. 31 мая - Сегодня на брифинге в РСК руководитель управления городского планирования и урбанистики Алмасхан Ахмеджанов рассказал о зонах особого градостроительного регулирования, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, к зоне особого градостроительного контроля относится исторический центр в пределах границ, утверждаемых генеральным планом города, и охранные зоны памятников истории и культуры.

В границах исторического центра допускается проведение реставрационных работ и других работ по восстановлению или сохранению памятников в порядке, установленном законом, а также переоборудование жилых зданий или их первых этажей под объекты предпринимательской деятельности, но без строительства пристроек, с сохранением фасадных решений и благоустройства", - сказал А. Ахмеджанов.

При этом в границах охранных зон памятников истории и культуры запрещено нарушение структуры и стиля исторических зданий, пропорций и высотности.

Также не допускается превышение максимально допустимой высоты, равно как и превышение средней высотности окружающей застройки, нарушение масштаба архитектурного решения в исторической зоне и охранных зонах памятников истории и культуры в радиусе до 50 метров.

Напомним, в Алматы приняли "Правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города".

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