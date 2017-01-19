Алматы. 19 января. Kazakhstan Today - Национальный авиаперевозчик опасается повышения цен за услуги аэропортов. По информации "Эйр Астаны", тарифы увеличивают воздушные гавани Павлодара, Тараза и ещё нескольких городов. Это, переживают в авиакомпании, негативно повлияет на всю отрасль. Но в аэропортах заверяют, что в этом году тарифы повышать не будут. Ну а те, кто всё-таки поменял расценки, утверждают: цены на билеты не изменятся.

С этого года взлетать и приземляться в казахстанских аэропортах станет дороже на 66%. По информации "Эйр Астаны", только аэропорт Тараза собрался брать с авиакомпаний на 350%. Вследствие этого могут подняться и цены на билеты. Национальный перевозчик призывает аэропорты как можно скорее найти компромисс, передает Kazakhstan Today.

"Компромисс необходим. Но необходим не на конкретный момент или на один год, это должен быть четкий и простой механизм взаимодействия, понятный всем сторонам. Всех перевозчиков в той или иной мере беспокоит повышение тарифов. Мы ведем работу с государственными органами, негосударственными органами, в частности IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта) по внедрению соответствующих механизмов. Совместно с комитетом перевозчиков в аэропорту Алматы мы обсуждаем данный вопрос и будем готовить совместное обращение", - прокомментировал вице-президент по наземному обслуживанию АО "Air Astana" Александр Небога.

Павлодарский аэропорт цены на свои услуги поднял с первого января, цены здесь не меняли 13 лет. Услуга "взлёта и посадки" подорожала на 131 тенге. Обеспечение авиационной безопасности - на 198. Билеты при таком раскладе, считают, вырастут в цене не больше чем на 200 тенге.

"Стоимость аэропортовых сборов в цене билета составляет не более 10%. То есть если в настоящий момент цена на направление Алматы, допустим, составляет 30 тысяч тенге, то ... на цене билета отразится 173 тенге, рост наших тарифов. Рост расходов на один билет - 173 тенге", - говорит руководитель планово-экономического отдела АО "Аэропорт Павлодар" Динара Мусалимова.

При этом в аэропорту Тараза пояснили, что вовсе не собирались менять тарифы. Во всяком случае, так утверждает руководство воздушной гавани.

"В этом году менять цены на регулируемые услуги мы не будем и не собирались. Тогда мы четко заявили, что представленные тарифные сметы являются всего лишь расчетом себестоимости, и ни в коем случае не означает, что они сразу, незамедлительно будут применены аэропортом. Это прогнозные потолочные цены на последующие пять лет. За пять лет может случиться все, что угодно", - констатирует председатель правления АО "Международный аэропорт "Аулие-Ата" Тараза Даулет Хамзин.

Как сообщает канал КТК , заявки на повышение тарифов в антимонопольный комитет подали почти все аэропорты страны. Но не всем их утвердили. Поэтому существенного повышения цен на билеты пока бояться не стоит.

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