Снег ожидается на большей части Казахстана во вторник

Нур-Султан. 11 февраля. Kazakhstan Today - Во вторник, 11 февраля на большей части Казахстана ожидается снег, передает Kazakhstan Today.

В большинстве областей республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается снег, на юге, юго-востоке осадки (дождь, снег), на юге ночью местами сильный снег. Местами усиление ветра, метель, гололед, туман. Западные, юго-западные области Казахстана находятся под влиянием антициклона - погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами низовая метель, туман, гололед.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Карагандинской областях местами туман, гололед, в Жамбылской, Туркестанской областях усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области местами туман, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области местами низовая метель, днем местами ветер до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской областях местами туман.

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