Снег ожидается в большинстве областей Казахстана

НУР-СУЛТАН. 18 ЯНВАРЯ - 18 января 2022 года на большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды. Синоптики прогнозируют осадки, преимущественно в виде снега, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Лишь западные, северо-западные и северные районы республики будут под влиянием антициклона, в связи с чем ожидается преимущественоно погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра с низовой метелью, туман, гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

На западе и северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, на дорогах гололедица, на севере туман.

На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед; в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на юге и востоке Алматинской области ожидаются туман, гололед; ночью на востоке усиление ветра до 18-23 метров в секунду.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман; днем в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на юго-западе Мангистауской области ожидается гололед; днем на западе и в центре усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман; на севере и северо-востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На северо-западе и юго-востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с низовой метелью.

Днем на западе и северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду; на юго-западе туман.

Днем на юге Кызылординской области ожидается гололед, в центре туман.

На юге и востоке Актюбинской, на юге Павлодарской, на севере и юге Карагандинской областей ожидается туман.