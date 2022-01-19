Снег ожидается в большинстве областей Казахстана

Лишь западные, северо-западные и северные районы республики будут под влиянием антициклона, в связи с чем ожидается преимущественоно погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра с низовой метелью, туман, гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".
На западе и северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, на дорогах гололедица, на севере туман.
На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед; в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Ночью на юге и востоке Алматинской области ожидаются туман, гололед; ночью на востоке усиление ветра до 18-23 метров в секунду.
На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман; днем в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Ночью на юго-западе Мангистауской области ожидается гололед; днем на западе и в центре усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман; на севере и северо-востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На северо-западе и юго-востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с низовой метелью.
Днем на западе и северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду; на юго-западе туман.
Днем на юге Кызылординской области ожидается гололед, в центре туман.
На юге и востоке Актюбинской, на юге Павлодарской, на севере и юге Карагандинской областей ожидается туман.