Контактный зоопарк из России шокировал кызылординцев (ВИДЕО)

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Кызылорда. 19 февраля. Kazakhstan Today - Контактный зоопарк из России шокировал кызылординцев, передает Kazakhstan Today.





Зоозащитники назвали зверинец настоящим "концлагерем на колесах". Животные гниют заживо. Посетители признались, что от увиденного становилось жутко. Животные содержатся в тесных, грязных клетках. Всего в зоопарке более 20 животных. Так бизнесмены из Дагестана зарабатывают деньги, сообщает телеканал Astana.tv .









Они сидят в метровых клеточках, просто вынуждены так жить и, поверьте мне, я думаю, просто мечтают о смерти. Нас интересует конкретно судьба животных. Это в прямом смысле слова концлагерь на колесах", - рассказала зоозащитник из Алматы Евгения Калиниченко.

Посетители назвали хозяев живодерами. По их мнению, такое зрелище точно не для детей.





Это нелюди. Потому, что мне-15 лет, я смотрю на этого кролика, я хочу плакать потому, что это просто невозможно смотреть, когда такое состояние у животных. Чего они хотят от детей, от деток от 5 до 10 лет, которые будут приходить сюда и смотреть просто на настоящий ужас", - сказал кызылординец Курбан Резванов.





За полторы тысячи тенге можно поконтактировать с енотом, питоном, попугаем, обезьянами, вороной и даже с краснокнижным дикобразом. Правда, при виде несчастных животных желание пообщаться пропадает сразу. Зоозащитники и волонтеры подняли тревогу сразу, как только узнали об условиях содержания животных.





Мы вызывали специально государственную ветслужбу, животные в плачевном состоянии, им нужна помощь. Никакой помощи. С представителем зоопарка мы встречались, вот только один здесь человек. Он говорит, что он просто наемный рабочий, что хозяева в России, животные, он сказал, вообще арендованные", - пояснила зоозащитник из Кызылорды Асель Даирова.

По словам зоозащитника из Алматы Дарьи Пересадько, сейчас активисты добиваются того, чтобы животных убрали из подвального помещения.





Здесь ни вентиляции, ничего нет. Мы хотим привлечь к ответственности людей, которые позволили этот беспредел здесь, то есть это хозяин торгового центра, это хозяин зоопарка", - проинформировала зоозащитник.





По словам директора торгового центра, где разместили животных, он не знал, что происходит в зоопарке.





Меня попросили приютить на время, выделить теплое помещение. Чисто по-человечески пожалел, помог. Никаких договоров между нами не было и денег я с них не брал", - рассказал он.





На проблему отреагировали местные власти. Они потребовали немедленного закрытия и отъезда контактного зоопарка.

Составлен протокол относительно гражданина Российской Федерации - представителя зоопарка. И для принятия процессуального решения передано в суд. Работа зоопарка в подвале остановлена. Прибывшие из республики Дагестан граждане должны на специальном транспорте вывезти животных", - пояснил руководитель отдела предпринимательства, промышленности и туризма Кызылорды Алмасбек Есмаханов.





Зоозащитники уверены, контактные зоопарки продолжат гастроли в других регионах Казахстана.













Акимат города Алматы разделяет мнение общественности и считает оказание такого рода "культурно-просветительских услуг" не соответствующими нормам гуманности. Нами было достигнуто соглашение с администрацией торгового центра Almaty Mall о расторжении договора с владельцем данного контактного зоопарка и прекращении его деятельности в месячный срок", - прокомментировали ситуацию в акимате Алматы.





Однако по сей день на странице контактного зоопарка в Instagram активно рекламируется его деятельность.





В акимате сообщили, что договоренность о закрытии действует до 20 февраля. Посмотрим, что будет дальше", - пишут пользователи соцсетей в комментариях к постам на странице зоопарка.













Подобный закон уже принят в России. Согласно документу, содержание животных в контактных зоопарках, барах и ресторанах законом полностью запрещается. При этом само понятие "контактный зоопарк" в документе не указано, а есть формулировка об использовании животных, основной целью которого является "предоставление зрителям или посетителям физического контакта" с ними. Однако в том же законе допускается организация мероприятий (шоу), "которые предусматривают физический контакт зрителей или посетителей с животными" - с тем условием, что у этих животных будет укрытие, в котором они смогут спрятаться от людей в любой момент, когда им этого захочется. Отдельно прописан запрет на "кормление хищных животных другими живыми животными в местах, открытых для свободного посещения". Исключение здесь могут сделать только для хищников в зоопарках и цирках.





Агентство Kazakhstan Today неоднократно выступало против эксплуатации и издевательств над дикими животными. Распространившиеся в последние годы различного рода зоопарки зачастую не просто не обеспечивают хоть сколько-нибудь приемлемые условия своим питомцам, напротив - животные в них содержатся намеренно жестоко, абсолютно уничтожены, запуганы и истощены голодом и сильнейшим стрессом на потребу своих мучителей, которые готовы на все ради денег.

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