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Администрация живодерского контактного зоопарка в Алматы не намерена его закрывать

06.02.2020, 12:09 8668
Администрация живодерского контактного зоопарка в Алматы не намерена его закрывать
Алматы. 6 февраля. Kazakhstan Today - Администрация контактного зоопарка в торговом центре "Almaty Mall" сообщила, что нет причин для его закрытия, передает корреспондент Kazakhstan Today.
 
На странице контактного зоопарка в Instagram активно рекламируется его деятельность и проводятся конкурсы. 
 
 
"Акимат города Алматы разделяет мнение общественности и считает оказание такого рода "культурно-просветительских услуг" не соответствующими нормам гуманности. Нами было достигнуто соглашение с администрацией торгового центра "Almaty Mall" о расторжении договора с владельцем данного контактного зоопарка и прекращении его деятельности в месячный срок", - прокомментировали ситуацию в акимате города. 
 
Некоторые пользователи соцсети задаются вопросами, почему зоопарк продолжает осуществлять свою деятельность.
 

Вы же должны были закрыться?", "Вам ведь месяц дали на закрытие", "В акимате сообщили, что договоренность о закрытии действует до 20 февраля. Посмотрим, что будет дальше", - пишут они в комментариях к постам на странице зоопарка.

 
В свою очередь, в зоопарке ответили, что "нет причин для закрытия".
 
Как сообщалось ранее, в торговом центре с целью извлечения доходов детенышей диких животных содержат в варварских, совершенно неприемлемых, граничащих с пытками условиях. Неравнодушные жители города потребовали прекратить издевательство над животными. 
 
Агентство Kazakhstan Today неоднократно выступало против эксплуатации и издевательств над дикими животными. Распространившиеся в последние годы различного рода зоопарки зачастую не просто не обеспечивают хоть сколько-нибудь приемлемые условия своим питомцам, напротив - животные в них содержатся намеренно жестоко, абсолютно уничтожены, запуганы и истощены голодом и сильнейшим стрессом на потребу своих мучителей, которые готовы на все ради денег. 
 

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