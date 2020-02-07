Администрация живодерского контактного зоопарка в Алматы не намерена его закрывать

Алматы. 6 февраля. Kazakhstan Today - Администрация контактного зоопарка в торговом центре "Almaty Mall" сообщила, что нет причин для его закрытия, передает корреспондент Kazakhstan Today.

На странице контактного зоопарка в Instagram активно рекламируется его деятельность и проводятся конкурсы.

"Акимат города Алматы разделяет мнение общественности и считает оказание такого рода "культурно-просветительских услуг" не соответствующими нормам гуманности. Нами было достигнуто соглашение с администрацией торгового центра "Almaty Mall" о расторжении договора с владельцем данного контактного зоопарка и прекращении его деятельности в месячный срок", - прокомментировали ситуацию в акимате города.

Некоторые пользователи соцсети задаются вопросами, почему зоопарк продолжает осуществлять свою деятельность.

Вы же должны были закрыться?", "Вам ведь месяц дали на закрытие", "В акимате сообщили, что договоренность о закрытии действует до 20 февраля. Посмотрим, что будет дальше", - пишут они в комментариях к постам на странице зоопарка.

В свою очередь, в зоопарке ответили, что "нет причин для закрытия".

Агентство Kazakhstan Today неоднократно выступало против эксплуатации и издевательств над дикими животными. Распространившиеся в последние годы различного рода зоопарки зачастую не просто не обеспечивают хоть сколько-нибудь приемлемые условия своим питомцам, напротив - животные в них содержатся намеренно жестоко, абсолютно уничтожены, запуганы и истощены голодом и сильнейшим стрессом на потребу своих мучителей, которые готовы на все ради денег.

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