Сотрудник МИИР РК опроверг опубликованную ранее информацию о возбужденном против него уголовном деле

Нур-Султан. 15 июня. Kazakhstan Today - Главный эксперт управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Асылбек Кетебаев опроверг опубликованную ранее информацию о возбуждении в его отношении уголовного дела, передает Kazakhstan Today.

Напомним, ранее со ссылкой на МИИР РК сообщалось , что руководитель управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов министерства Нурлан Жумасултанов покинул пост по собственному желанию и что причиной этого стало правонарушение его подчиненного Кетебаева, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

В МИИР уточнили, что Кетебаев "подозревается в фальсификации материалов и попытках увода от ответственности виновных лиц при расследовании авиакатастрофы самолета Tecnam-2002JFUP-LA231 в Алматинской области, а также в незаконном отстранении от летной практики курсанта Академии гражданской авиации при расследовании инцидента с самолетом Tecnam-2002JFUP-LA232 в Жамбылской области.

Для подтверждения или опровержения информации о заведенном уголовном деле Кетебаев обратился в департамент полиции на транспорте МВД РК.

Департаментом в отношении Вас по фактам фальсификации материалов и попытках увода от ответственности виновных лиц при расследовании авиационного происшествия с учебным самолетом "Tecnam-P2002JF" , имевшем место 10 августа 2017 года, и незаконного отстранения курсанта Академии гражданской авиации от летной практики при расследовании авиационного инцидента с самолетом "Tecnam P2002", имевшем место 24 июля 2017 года в Жамбылской области, досудебное расследование не осуществляется. Заявления указанного характера в департамент не поступали", - говорится в ответе ДП на транспорте, который прислал в редакцию Kazakhstan Today Кетебаев.





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