Сотрудники полиции и ДЧС Алматы вышли на патрулирование района Кок-Тобе

Алматы. 13 августа. Kazakhstan Today - Сотрудники полиции и департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы начали патрулирование района Кок-Тобе, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в городском ДЧС, патрулирование на дорогах горы Кок Тобе осуществляется с целью профилактической работы с населением по предупреждению пожаров на сухостое.





Ежедневно в патрулировании участвуют 11 сотрудников ДЧС и полиции.





Напомним, в Алматы 11-12 августа произошло три природных пожара . В тушении пожара на горе Кок Тобе приняли участие около 1500 человек. Позже стало известно, что ниже первого пожара, через ущелье по улице Диваева, возникло еще одно возгорание сухостоя на площади, предварительно, 1000 квадратных метров. В понедельник в ДЧС Алматы поступило сообщение о возгорании сухой травы на юго-западном склоне горы в Медеуском районе.





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