Советник по креативной экономике появился у акима Алматы

АЛМАТЫ. 8 ИЮНЯ - Эрнар Курмашев назначен штатным советником акима Алматы по креативной экономике, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Эрнар Курмашев окончил КазНТУ имени Сатпаева, прошел стажировку в New York Film Academy. Работал руководителем ТОО Kazakhstan Computer Graphics, директором кинокомпании Astana Film Fund, генеральным продюсером международного кинофестиваля Almaty Film Festival.

Занимал должность руководителя управления культуры Алматы, заместителя председателя правления Государственного центра поддержки национального кино. С апреля 2021 года является председателем правления ОЮЛ "Ассоциация креативных предпринимателей Казахстана".

Кроме того, он выступал продюсером ряда казахстанских фильмов "Томирис", "Дорога к матери", "Каникулы off-line", "Районы", "Бизнесмены".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства