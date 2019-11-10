Специалисты исключили пельмени как вероятную причину смертельного отравления двух детей в Шымкенте

Специалисты проверили все продукты в холодильнике семьи и партию изъятых в магазине пельменей, но ничего токсичного не обнаружили. Эксперты полагают, что причиной трагедии могло стать отравление парами газа. Врачи говорят, что мать жаловалась на неприятный запах, который якобы стоял в общежитии несколько дней.

Проверяют сейчас и четыре медицинские организации, куда поступала семья. Там изучают, насколько правильно был поставлен диагноз и как проводилось лечение.

В понедельник женщина с тремя детьми попала в клинику с рвотой и сильной головной болью. Двое её сыновей - 4 лет и 10 месяцев - скончались . Под наблюдением врачей остаётся 11-летняя девочка, её жизни ничто не угрожает.

Факт токсикоинфекции они исключили сразу же. По симптоматике больных перенаправили в Центр гипербарической оксигенации с диагнозом: "токсическое действие окиси углерода тяжёлой степени тяжести". Мы придерживаемся этого же диагноза. Если смотреть в этом доме, в одной комнате спали несколько человек, тем более это общежитие четырёхэтажное, не газифицировано, у всех стоят эти пропаны", - прокомментировал замруководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Шымкента Алмат Косалиев.

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