Специальные квоты для женщин-ученых введут в РК

Нур-Султан. 16 марта. Kazakhstan Today - Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов рассказал о планах по введению специальных квот для женщин-ученых, передает Kazakhstan Today.

Министр напомнил, что с прошлого года введены новые виды грантового финансирования, в том числе малые гранты, гранты на международную коллаборацию. Проведены 5 конкурсов научных проектов, усовершенствована система администрирования науки, повышены требования к ожидаемым результатам по научным проектам.

Финансирование науки выросло почти в два раза. В 2020 году были реализованы новые проекты. Мы приняли серьезное решение и ввели процедуру ежегодного проведения научных конкурсов, которые до этого проводились один раз в три года. Это достаточно продолжительный срок. За три года в науке меняется многое, к тому же те ученые, которые по итогам этих конкурсов не выиграли гранты, могут принять решение не ждать еще три года и уйти из науки. В 2020 году мы провели 5 конкурсов. Это очень важно", - сказал Аймагамбетов на расширенном заседании коллегии по итогам деятельности МОН за прошлый год.

В прошлом году был также обновлен состав национальных научных советов, утверждены новые правила их работы. Введены экономическая экспертиза проектов и процедура ранжирования баллов ННС и государственной научно-технической экспертизы.

Если раньше баллы ГНТЭ могли не учитываться, то в настоящее время суммируются и баллы экспертизы и баллы ННС, и дальше составляется ранжированный список. Проекты, которые набирают наибольшее количество баллов, получают соответствующее финансирование. ННС теперь работают открыто, ведется онлайн-трансляция их работы и запись всех заседаний. Кроме того, в 2021 году мы начинаем аудит банка экспертов, задействованных в ГНТЭ, это тоже важная работа, и научное сообщество давно поднимало этот вопрос", - подчеркнул глава МОН.

В 2021 году на модернизацию научных организаций впервые были выделены средства в объеме 2,8 млрд тенге. Это позволило укрепить материально-техническую базу 22 научно-исследовательских институтов. Кроме того, особое внимание уделяется поддержке молодых ученых.

Есть поручение по 500 грантам для стажировки ученых, кроме того, президентом РК на заседании НСОД поручено выделить не менее 1000 научных грантов для молодых ученых. Средства обеспечены, и данная работа будет организована в ближайшее время. Хочу отметить: для того, чтобы поддержать молодых исследователей, мы ввели специальную квоту при объявлении конкурсов на научные гранты. Принято решение, что такую же квоту мы будем вводить и в отношении количества молодых ученых-женщин. Я думаю, это нужное решение, об этом неоднократно говорилось на встречах с нашими коллегами-учеными", - сказал министр.

Он также рассказал о разработке отечественных вакцин против коронавируса. За короткое время ученые НИИ биологической безопасности провели очень важную работу и разработали одновременно сразу пять вакцин. Первые две из них успешно проходят доклинические и клинические испытания. Для запуска производства отечественных вакцин идет строительство современного завода, соответствующего всем требованиям GMP.

Планируется и дальнейшее увеличение финансирования науки. Расходы на науку к 2025 году возрастут до 1% от ВВП. Это даст новый толчок развитию казахстанской науки

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