Астана. 9 января. Kazakhstan Today - Средняя заработная плата в Астане превышает 230 тыс. тенге, сообщил в ходе расширенного аппаратного совещания, посвященного итогам 2018 года и задачам на 2019 год, аким Астаны Бахыт Султанов, передает Kazakhstan Today.





Он отметил, что за 20 лет территория Астаны увеличилась в 3 раза, объем построенного жилья - в 19 раз, население выросло более чем в 4 раза (в 1997 году - 300,5 тыс. человек, в 2018 году - 1065,9 тыс. человек).





"Если 20 лет назад средняя заработная плата не достигала и 10 тыс. тенге, то сейчас она превышает 230 тыс. тенге. Уровень безработицы с 1998 года сократился с 12,8% до 4,5%, что является самым низким показателем по республике", - сказал Б. Султанов.

За эти годы построено более 20 республиканских и городских объектов здравоохранения, свыше 300 детских садов и школ.





Общий жилой фонд Астаны за 20 лет увеличился более чем в 4 раза и превысил 20 млн квадратных метров (в 1998 году - 4,9 млн квадратных метров), в том числе за счет коммерческих застройщиков, что позволило Астане стать национальным лидером по уровню обеспеченности качественным жильем. В 2018 году введено в эксплуатацию 2,4 млн квадратных метров жилья. Это более 20% от республиканского объема.





При этом аким города напомнил, что Астана играет особую роль в экономическом потенциале страны. Здесь производится свыше 11% валового внутреннего продукта республики, формируется 10% инвестиций в основной капитал страны, вводится свыше 23% жилья.





Мы не являемся нефтяным и промышленным регионом, поэтому основной акцент делается на развитие инноваций и бизнеса. Иными словами, доля малого и среднего бизнеса в экономике столицы будет только увеличиваться. Она и сегодня является рекордной по стране и в структуре экономики города превышает 58,5%", - отметил Султанов.





Бахыт Султанов напомнил, что в целях повышения качества городской среды в прошлом году был принят Комплексный план по компактной застройке города Астаны на 2019-2023 годы.





В сфере транспортной инфраструктуры с учетом ежегодного роста уровня автомобилизации на 8-9% до 2023 года планируется построить 121 километр дорог, 2 транспортные развязки, 3 моста, 1 путепровод, 1 тоннель, а также первую очередь легкорельсового транспорта (LRT)", - сказал Б. Султанов.





В сфере образования до 2023 года за счет прибывающих в столицу прирост контингента детей школьного возраста составит 124 тыс. новых ученических мест. Для устранения дефицита будет построено 37 школ и 10 пристроек (всего на 63 тыс. мест).





Кроме того, для обеспечения 100%-ного охвата детей дошкольным образованием (63 358 детей) планируется построить 25 детских садов. Вместе с тем в сфере здравоохранения планируется построить 15 объектов.





В целях обеспечения качественными услугами ЖКХ для населения будет построено 150 километров сетей водоснабжения и 81 километр сетей водоотведения.





Реконструкция ТЭЦ-2 обеспечит дополнительно 2-2,5 млн квадратных метров жилой и коммерческой площади централизованным теплоснабжением. Строительство 1-й очереди ТЭЦ-3 обеспечит теплоснабжением западную и левобережную части города, 2-очередь ТЭЦ-3 мощностью 418 Гкал/час планируется реализовать через механизм ГЧП.





Также планируется строительство 3 подстанций 110 кВ и реконструкция воздушных линий 110 кВ. Это позволит обеспечить электроснабжением ЛРТ, аллеи Мынжылдык, пос. Железнодорожный, снизить нагрузку в юго-западной части города.





По газификации на первом этапе к 2020 году планируется перевести на газ водогрейные котлы ТЭЦ, а также малые частные котельные и жилые массивы (Коктал, Юго-Восток, Чубары, Family Village, Garden Village, Ондирис, Агрогородок, Железнодорожный, Пригородный, Тельмана). Это снизит выбросы вредных веществ на 30%.





Кроме того, как вы знаете, главой государства запущены масштабные жилищные программы "Нурлы жер" и 7-20-25. На сегодняшний день по Астане банками второго уровня одобрено кредитов на общую сумму 20,4 млрд тенге, что обеспечит квартирами 1400 семей. Для того чтобы программа была еще доступнее, мы из местного бюджета выделяем социальную помощь в размере 1 млн тенге на приобретение жилья работникам образования, здравоохранения и полиции", - отметил Султанов.





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