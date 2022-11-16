Стала заложницей мужа: гражданку Узбекистана спасли от бытового насилия в Акмолинской области

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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Алматы, Астаны, Шымкента, Алматинской, Кызылординской, Карагандинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Улытауской, Мангистауской, Абайской, Жамбылской, Туркестанской, Павлодарской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 16 ноября в Алматинской области днем на большей части области осадки, в горных и предгорных районах сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер западный, на западе, севере и юге области временами 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

В Алматы утром и днем туман.

16 ноября на севере Кызылординской области ожидается туман, ночью в центре, на востоке области гололед. Ветер западный, в центре области 15-20 метров в секунду.

16 ноября на севере, востоке Карагандинской области ожидается низовая метель, гололед. Ветер западный, на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду, временами 25 метров в секунду.

16 ноября на большей части Акмолинской области ожидается снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на востоке, юге области порывы 15-20 метров в секунду.

В Астане 16 ноября ожидается снег, метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

16 ноября в Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, на севере, востоке, западе области 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

16 ноября на севере, западе Улытауской области ожидается низовая метель, гололед. Ветер западный, на севере, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

16 ноября ночью и утром на севере, востоке Мангистауской области ожидается гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.

16 ноября в Абайской области ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

16 ноября на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, в горных районах области туман, гололед. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

Утром и днем 16 ноября в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман. На севере, западе, в горных и предгорных районах области гололед. Ветер северо-западный, на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 метров в секунду, в горных районах порывы 23 метра в секунду.

В Шымкенте 16 ноября утром и днем ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Временами туман, гололед. Ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

16 ноября на большей части Павлодарской области сохраняются осадки (снег, дождь), гололед, метель. Ветер юго-западный, ночью на большей части области 15-20 метров в секунду, днем на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

16 ноября ночью на севере, в центре, днем на юге, в центре Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, западный, ночью на севере, в центре, днем на юге, в центре области порывы 16 метров в секунду.

Ночью 16 ноября на большей части Костанайской области ожидается снег. Ночью на большей части, днем на севере, востоке, юге области низовая метель, на юге области гололед. Ветер северо-западный, на востоке, юге области порывы 15-20 метров в секунду.

16 ноября ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, юге, востоке области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.