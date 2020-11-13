100 ДТП за день произошло в Нур-Султане из-за снегопада

Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - В связи с обильным снегопадом и образования гололедицы, коммунальными службами задействовано максимальное количество специализированной техники для уборки улиц города, передает Kazakhstan Today.

Департамент полиции Нур-Султана просит жителей столицы отнестись с пониманием - выполнять требования патрульных полицейских, которыми будут сопровождаться колонны техники, не осуществлять парковку транспорта вдоль проезжей части, создающей помехи уборочной технике, а также не перестраиваться в ряд задействованной специализированной техники.

Согласно анализу дорожно-транспортных происшествий, в течение дня зарегистрировано 100 происшествий на территории города, что составило рост ДТП на 40%.

Просим водителей быть максимально внимательными и осторожными во время движения, неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования. Водителям необходимо воздержатся от резких маневров и торможений. В условиях плохой видимости пешеходы не видят приближающиеся транспортные средства и их действия порой бывают непредсказуемыми. В связи с этим предупреждаем водителей перед пешеходным переходом максимально снизить скорость движения и быть предельно внимательными", - говорится в сообщении департамента полиции.

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