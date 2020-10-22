Столичные ТРЦ не будут работать в ближайшие выходные

Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - Дата возобновления работы торговых центров в столице в выходные дни еще не определена. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева, передает Kazakhstan Today.

Жанна Пралиева заявила, что дата возобновления работы торговых центров в столице в выходные будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Пока эпидемиологическая ситуация не дает возможности открыть торговые центры в ближайшие выходные. Сейчас мы не имеем возможности делать послабления, регистрация случаев заболеваемости COVID-19 продолжается. Так, за вчерашний день зарегистрировано 29 случаев как среди детей, так и среди взрослых. Преимущественно болеют с симптомами. Также отмечается рост заболеваемости по сравнению с прошлой неделей. Сегодня пятый день столица находится в так называемой "зеленой" зоне, и только после того, как данные показатели будут сохраняться в течение 14 дней, можно говорить о послаблении", - пояснила главный санврач столицы.

Она также пояснила, что цвет зоны определяет специальная матрица. В случае, если репродуктивное число по заболеваемости повышается даже на один день, отсчет ведется заново, сообщили в пресс-службе столичного акимата.





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