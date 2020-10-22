Столичные ТРЦ не будут работать в ближайшие выходные

Жанна Пралиева заявила, что дата возобновления работы торговых центров в столице в выходные будет зависеть от эпидемиологической обстановки.
Пока эпидемиологическая ситуация не дает возможности открыть торговые центры в ближайшие выходные. Сейчас мы не имеем возможности делать послабления, регистрация случаев заболеваемости COVID-19 продолжается. Так, за вчерашний день зарегистрировано 29 случаев как среди детей, так и среди взрослых. Преимущественно болеют с симптомами. Также отмечается рост заболеваемости по сравнению с прошлой неделей. Сегодня пятый день столица находится в так называемой "зеленой" зоне, и только после того, как данные показатели будут сохраняться в течение 14 дней, можно говорить о послаблении", - пояснила главный санврач столицы.
Она также пояснила, что цвет зоны определяет специальная матрица. В случае, если репродуктивное число по заболеваемости повышается даже на один день, отсчет ведется заново, сообщили в пресс-службе столичного акимата.
Напомним, МВК по нераспространению КВИ приняла решение о возобновлении работы ТРЦ, торговых домов и крытых рынков в субботние дни в регионах, которые относятся к "зеленой" зоне.
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