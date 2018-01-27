Страны ЕАЭС будут обмениваться данными для противодействия терроризму

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
27 января 2018
  • 18
  • :
  • 30
Все области
-20º Туман
днем -7º    ночью -15º
17:00
.
Aнонс

Страны ЕАЭС будут обмениваться данными для противодействия терроризму27.01.2018
Общество  09:25

Москва. 27 января. Kazakhstan Today - Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут обмениваться информацией для противодействия терроризму. Решение об этом принято на заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 26 января, передает Kazakhstan Today.

"Одобрен проект Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС. Документ позволит государствам-членам обмениваться сведениями, заявленными при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов", - сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Проект соглашения предполагает, что в государствах-членах будет определен орган, ответственный за формирование базы данных о перемещении наличных денежных средств и денежных инструментов, а также орган, который будет отвечать на запросы из других стран. Сама же база данных будет формироваться на основании сведений, заявленных физическими лицами в пассажирской таможенной декларации и декларации на товары. В документе будет указан порядок оформления запросов на предоставление сведений из баз данных, срок их исполнения и случаи отказа в исполнении.

В ЕЭК подчеркнули, что информация, полученная в рамках соглашения, является конфиденциальной и не может использоваться без письменного согласия представившего такую информацию органа в других целях, чем те, для которых она запрашивалась и была представлена.

Документ, одобренный Советом ЕЭК, будет направлен в государства-члены для проведения внутригосударственных процедур.
Просмотров: 4334
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
27.01.2018   16:14
Влияние Казахстана на региональные и международные дела будет становиться все сильнее - эксперт из Китая
27.01.2018   15:52
Эксперт назвала январское Послание президента РК дорожной картой развития страны
27.01.2018   09:25
Страны ЕАЭС будут обмениваться данными для противодействия терроризму
27.01.2018   09:12
В субботу в нескольких регионах Казахстана сохранятся морозы
26.01.2018   21:18
В Актобе арестовали водителей автобуса, в котором погибли 52 пассажира
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today