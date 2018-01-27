Страны ЕАЭС будут обмениваться данными для противодействия терроризму

Москва. 27 января. Kazakhstan Today - Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут обмениваться информацией для противодействия терроризму. Решение об этом принято на заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 26 января, передает Kazakhstan Today.

"Одобрен проект Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС. Документ позволит государствам-членам обмениваться сведениями, заявленными при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов", - сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Проект соглашения предполагает, что в государствах-членах будет определен орган, ответственный за формирование базы данных о перемещении наличных денежных средств и денежных инструментов, а также орган, который будет отвечать на запросы из других стран. Сама же база данных будет формироваться на основании сведений, заявленных физическими лицами в пассажирской таможенной декларации и декларации на товары. В документе будет указан порядок оформления запросов на предоставление сведений из баз данных, срок их исполнения и случаи отказа в исполнении.

В ЕЭК подчеркнули, что информация, полученная в рамках соглашения, является конфиденциальной и не может использоваться без письменного согласия представившего такую информацию органа в других целях, чем те, для которых она запрашивалась и была представлена.

Документ, одобренный Советом ЕЭК, будет направлен в государства-члены для проведения внутригосударственных процедур.

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