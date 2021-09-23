Стрельба в Алматы: погибших на службе полицейских проводили в последний путь

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АЛМАТЫ. 22 СЕНТЯБРЯ -22 сентября прошли похороны полицейских Дархана Сулеева и Нурбола Байгазиева, погибших при исполнении служебных обязанностей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В последний путь стражей порядка проводили родные, коллеги, друзья, сообщает Polisia.kz

Дархан Сулеев в нашем подразделении прослужил недолго. Он был назначен участковым инспектором после окончания магистратуры Алматинской Академии МВД. Ранее служил оперуполномоченным. Дархан интересовался каждой службой системы ОВД изнутри, поэтому решил посвятить себя работе с населением. У капитана Байгазиева отлично получалось коммуницировать с людьми, в том числе и посредством социальных сетей. В адрес департамента граждане часто обращались с положительными отзывами о работе Нурбола и благодарностями. Его образцовую службу мы всегда ставим в пример, особенно молодому поколению", - отметил начальник отдела полиции управления полиции Алатауского района Кумарбек Кеншинбаев.

Участковый инспектор отдела местной полицейской службы УП Алатауского района, майор полиции Дархан Сулеев, 1982 года рождения, в органах внутренних дел служил с 2003 года. За годы службы в ОВД имел 6 поощрений, в том числе награжден медалью 3 дэрежелі "Ішкі істер органдарындагы мінсіз кызметі ушін", а также нагрудным знаком "Казакстан полициясына 25 жыл". Женат, имел пятерых несовершеннолетних детей.

Участковый инспектор отдела местной полицейской службы УП Алатауского района, капитан полиции Нурбол Байгазиев, 1988 года рождения, в органах внутренних дел служил с 2014 года. За годы службы имел 13 поощрений, в том числе награжден нагрудными знаками "Уздік куткарушы жауынгер" и "Казакстан полициясына 25 жыл". Женат, имел двоих несовершеннолетних детей.

Ранее министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев распорядился , чтобы семьям полицейских, погибших при стрельбе в Алматы, выделили жилье.

20 сентября в Алматы при исполнении судебного решения погибли 5 человек, в том числе два сотрудника полиции и судебный исполнитель. Трагедия произошла около 17.00 в ходе исполнения судебного решения о праве собственности между двумя лицами. В момент исполнения судебного решения выселяемый житель забежал домой и оттуда из зарегистрированного оружия открыл огонь.

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