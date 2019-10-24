Стрелявший в инспекторов водоохраны мужчина задержан в Туркестанской области

Туркестан. 23 октября. Kazakhstan Today - Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого, стрелявшего в инспекторов водоохраны, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в департаменте полиции Туркестанской области, в дежурную часть Шардаринского РОП обратился житель Сарыагашского района, работающий инспектором водоохраны. Он сообщил, что ночью во время рейдовых мероприятий они заметили на Шардаринском водохранилище лодку с тремя подозрительными лицами, занимавшимися незаконной ловлей рыбы. Увидев инспекторов водоохраны, молодые люди предприняли попытку скрыться, однако через 17 километров их лодка застряла. В этот момент на берегу появились неизвестные лица, которые, угрожая инспекторам оружием, выстрелили им под ноги, забрали сотовые телефоны и вместе с браконьерами скрылись на автомашине в неизвестном направлении.

"На розыск и задержание подозреваемых в отделе полиции ориентировали весь личный состав, в том числе оперативников и участковых инспекторов полиции. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские Шардаринского РОП задержали подозреваемого в собственном доме. Им оказался житель Шардаринского района, отец одного из браконьеров. При обыске стражи порядка изъяли у задержанного охотничье ружье 16-го калибра и сотовые телефоны потерпевших", - сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство). Подозреваемый арестован. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, на территории Туркестанской области в настоящее время проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Браконьер", которое продлится до 31 октября текущего года.





Как сообщалось ранее, 23 июля инспекторами ЦРФ РГКП "ПО "Охотзоопром" при патрулировании территории Жаркаинского района Акмолинской области был выявлен факт отстрела сайги. При преследовании из автомашины марки "Нива" были произведены выстрелы, в результате которых два инспектора получили ранения

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