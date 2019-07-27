Раненному браконьерами егерю вручили госнаграду в больнице

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Кокшетау. 26 июля. Kazakhstan Today - Раненному браконьерами инспектору "Охотзоопрома" вручили госнаграду в больнице, передает Kazakhstan Today.

Пострадавшего от рук браконьеров инспектора РГКП "Охотзоопром" Самата Оспанова, находящегося в больнице Кокшетау, сегодня навестили министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев и и.о. акима Акмолинской области Канат Идрисов, сообщила пресс-служба министерства.

Министр вручил Оспанову государственную награду - орден "Айбын" II степени, присужденный инспектору указом главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга. Также глава министерства передал инспектору пожелания скорейшего выздоровления от президента и всех казахстанцев.

Мы желаем вам здоровья, сил, чтобы оправиться от пережитого шока. На таких людях, как вы, патриотичных, преданных своему делу и стране, держится все", - отметил Мирзагалиев.

Оспанов поблагодарил за переданную ему высокую награду, выразил слова сочувствия и соболезнования семье погибшего напарника - Каныша Нуртазинова . Он также поблагодарил врачей, которые боролись за его жизнь.

По словам медиков, состоянию здоровья Оспанова на данный момент ничего не угрожает, через несколько дней он может быть выписан.

Работа у наших егерей очень опасная, поэтому мы должны, учитывая те прецеденты, которые произошли, особое внимание уделить законодательной основе. В настоящее время готовятся изменения в законодательство, усиливающие ответственность за незаконную охоту", - проинформировал министр.

По его словам, будут предприняты меры по материально-техническому оснащению инспекторов, проведены теоретические и практические обучающие курсы.

Как напомнили в ведомстве, 23 июля инспекторами ЦРФ РГКП "ПО Охотзоопром" при патрулировании территории Жаркаинского района Акмолинской области был выявлен факт отстрела сайги. При преследовании из автомашины марки "Нива" были произведены выстрелы, в результате которых два инспектора получили ранения. При транспортировке Каныш Нуртазинов скончался от полученных ран . Самат Оспанов был доставлен в больницу, где ему была проведена операция.

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