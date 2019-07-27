Раненному браконьерами егерю вручили госнаграду в больнице

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Пострадавшего от рук браконьеров инспектора РГКП "Охотзоопром" Самата Оспанова, находящегося в больнице Кокшетау, сегодня навестили министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев и и.о. акима Акмолинской области Канат Идрисов, сообщила пресс-служба министерства.
Министр вручил Оспанову государственную награду - орден "Айбын" II степени, присужденный инспектору указом главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга. Также глава министерства передал инспектору пожелания скорейшего выздоровления от президента и всех казахстанцев.
Мы желаем вам здоровья, сил, чтобы оправиться от пережитого шока. На таких людях, как вы, патриотичных, преданных своему делу и стране, держится все", - отметил Мирзагалиев.
Оспанов поблагодарил за переданную ему высокую награду, выразил слова сочувствия и соболезнования семье погибшего напарника - Каныша Нуртазинова. Он также поблагодарил врачей, которые боролись за его жизнь.
По словам медиков, состоянию здоровья Оспанова на данный момент ничего не угрожает, через несколько дней он может быть выписан.
Работа у наших егерей очень опасная, поэтому мы должны, учитывая те прецеденты, которые произошли, особое внимание уделить законодательной основе. В настоящее время готовятся изменения в законодательство, усиливающие ответственность за незаконную охоту", - проинформировал министр.
По его словам, будут предприняты меры по материально-техническому оснащению инспекторов, проведены теоретические и практические обучающие курсы.
Как напомнили в ведомстве, 23 июля инспекторами ЦРФ РГКП "ПО Охотзоопром" при патрулировании территории Жаркаинского района Акмолинской области был выявлен факт отстрела сайги. При преследовании из автомашины марки "Нива" были произведены выстрелы, в результате которых два инспектора получили ранения. При транспортировке Каныш Нуртазинов скончался от полученных ран. Самат Оспанов был доставлен в больницу, где ему была проведена операция.
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