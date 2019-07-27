Погибший в результате нападения браконьеров инспектор Охотзоопрома награжден орденом "Айбын"

Нур-Султан. 25 июля. Kazakhstan Today - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить: орденом "Айбын" І степени Нуртазинова Каныша Сериковича (посмертно) - инспектора Центрального регионального филиала РГКП "ПО "Охотзоопром" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов; орденом "Айбын" ІІ степени Оспанова Самата Кошбергеновича - инспектора Центрального регионального филиала РГКП "ПО "Охотзоопром" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов", - говорится в документе.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Напомним, 23 июля после нападения браконьеров скончался инспектор Центрального регионального филиала РГКП "ПО "Охотзоопром" Акмолинского опорного пункта Каныш Нуртазинов, еще один инспектор госпитализирован. У Нуртазинова осталось четверо детей. Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство). Позже были задержаны двое подозреваемых в нападении на работников охотничьего хозяйства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным геройски погибшего егеря и отметил необходимость ужесточения наказания за отстрел сайгаков. Министр экологии, гидрологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев пообещал, что в течение месяца будут проведены специальные теоретические и практические учения инспекторского состава "Охотзоопром" по борьбе с браконьерством.

Стоит отметить, что это не первый случай нападения браконьеров на инспекторов ПО "Охотзоопром" . В начале года в результате нападения браконьеров инспектор Ерлан Нургалиев получил тяжелую черепно-мозговую травму и 15 января скончался в больнице. Еще одному инспектору были нанесены тяжелые телесные повреждения. Подозреваемые в убийстве инспектора "Охотзоопрома" были объявлены в межгосударственный розыск и вскоре задержаны. Пострадавший и погибший после избиения браконьерами инспекторы "Охотзоопрома" награждены орденом "Барыс" ІІІ степени.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства