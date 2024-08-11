Строительство АЭС имеет мультипликативный эффект для науки, промышленности и подготовки кадров - эксперт
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Павлодар. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре состоялось обсуждение по вопросам строительства атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, сообщили в Министерстве энергетики Казахстана.
Генеральный директор РГП "Национальный ядерный центр РК" Эрлан Батырбеков подчеркнул важность проекта, отметив, что строительство АЭС может стать значимым шагом в развитии науки и промышленности в Казахстане.
Строительство АЭС - это высокотехнологический процесс, который потянет за собой развитие многих отраслей. Мультипликативный эффект от строительства однозначно будет для науки, промышленности и подготовки кадров. Вреда от АЭС никакого не будет, поскольку на сегодня предлагается строительство реактора поколения III и III+. Эти реакторы оснащены современными уровнями безопасности, активным и пассивным. В случае выхода реактора из нормального состояния система безопасности вернет его в оптимальный режим работы", - отметил эксперт.
Генеральный директор АО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин предложил рассмотреть для строительства станции район Алматинской области, вблизи озера Балхаш. Он объяснил это необходимостью решения проблемы дефицита электроэнергии в южных регионах страны.
Как вы знаете, север у нас - основной производитель электроэнергии. Павлодар входит в эту систему и дефицита электроэнергии пока не ощущает, но ситуация на юге сложнее. Линия Север - Юг на сегодня пропускает до 2100 мегаватт, чего недостаточно для запитки этих регионов. Поэтому энергетики рекомендуют район озера Балхаш вблизи села Улкен. АЭС как мощный источник позволит разгрузить линию Север - Юг", - сказал Жантикин.
В ходе дискуссии представители экологических организаций и местные жители выразили свои мнения по поводу экологических последствий строительства АЭС.
Председатель совета ветеранов Экибастузской ГРЭС -2 Гульфия Ахмедова, которая проработала в сфере энергетики 34 года, выразила уверенность в необходимости строительства АЭС.
Наши имеющиеся станции изношены в среднем на 70%, зачем вкладывать в них, если есть новые технологии, такие как атомные станции", - подчеркнула Гульфия Ахмедова.
Также на встрече поднимались вопросы захоронения и утилизации отработавшего ядерного топлива, наличия специализированных кадров для строительства и эксплуатации АЭС.
Эксперты заверили участников обсуждения, что современные технологии, используемые в реакторах поколения III и III+, соответствуют всем строгим требованиям безопасности.
Эти технологии минимизируют экологические риски и обеспечивают высокий уровень защиты", - резюмировал Эрлан Батырбеков.
Ранее на общественных слушаниях в Семее эксперты рассказали о мифах и реальности атомной энергетики.