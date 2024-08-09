08.08.2024, 18:10 34831
Мифы и реальность атомной энергетики: эксперты подчеркнули безопасность рассматриваемых для строительства АЭС в Казахстане технологий
Специалисты также детально пояснили алгоритм использования воды для охлаждения реакторов АЭС
Фото: pixabay.com
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Семей. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее приглашенные на обсуждение планов по строительству атомной электростанции в Казахстане эксперты подчеркнули, что рассматриваемые для строительства АЭС технологии являются безопасными, поскольку планируется использование реакторов поколений III и III+, сообщает Министерство энергетики РК.
Этот тип реакторов отвечает всем требованиям безопасности и имеет улучшенные экологические показатели. Это значит, что у АЭС отсутствует радиационный фон, а выбросы СО2 в атмосферу минимальны", - пояснили в министерстве.
Спикеры в ходе выступлений представили планы и перспективы развития атомной энергетики в Казахстане, а также вопросы безопасности, экологичности и экономической эффективности строительства АЭС.
Также представители общественности и жители области поделись своим мнением о строительстве АЭС и обсудили со спикерами вопросы ее влияния на окружающую среду.
Отмечается, что основным вопросом, который возник у общественности, был, в частности, вопрос финансирования возможного строительства АЭС. Кроме того, жители области интересовались процессом утилизации отработанной воды с АЭС, захоронения отходов, наличием специалистов необходимой компетенции для обслуживания атомной электростанции.
Эксперты дали подробные ответы на указанные вопросы. В частности, по вопросу стоимости строительства было отмечено, что немалые расходы на возведение АЭС компенсируются низкой стоимостью ее эксплуатации в сочетании с большим сроком службы объекта. Специалисты также детально пояснили алгоритм использования воды для охлаждения реакторов АЭС. По словам экспертов, потребность огромного количества воды для этого - очередной миф.
После полученных разъяснений свое мнение относительно развития мирной атомной энергетики в стране высказали представители общественности Семея.
Ранее в Кызылорде прошли публичные обсуждения по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане.
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08.08.2024, 18:40 35416
Минтранс привлек к ответственности три авиакомпании и четырех пилотов
Работа по проведению внеплановых проверок продолжается
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Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством транспорта по итогам проверок, проведенных Авиационной администрацией Казахстана, к административной ответственности привлечены три авиакомпании малой авиации и четыре пилота, сообщает пресс-служба ведомства.
АО "Авиационная администрация Казахстана" во исполнение поручения министра транспорта РК в отношении проверки дельталетов и самолетов Ан-2 проводит внеплановые проверки эксплуатантов гражданских воздушных судов легкой и сверхлегкой авиации.
По итогам проведенных внеплановых проверок выявлены нарушения следующих требований нормативных правовых актов в сфере гражданской авиации при эксплуатации воздушных судов:
- командир воздушного судна осуществлял полеты без действующего свидетельства пилота (зарегистрировано четыре факта);
- другие нарушения, такие как выполнение полетов без судовой и полетной документации, без предоставления в орган обслуживания воздушным движением плана полета и техническое обслуживание ВС без предоставления свидетельства авиационного персонала.
Работа по проведению внеплановых проверок продолжается, в августе запланировано проведение шесть проверок эксплуатантов.
Также в июле было проведено 10 выборочных проверок авиакомпаний. Таким образом, Комитетом гражданской авиации по итогам материалов Авиационной администрации страны на три авиакомпании малой авиации и четырех пилотов наложены 11 штрафов за допущенные нарушения нормативных правовых актов в сфере гражданской авиации РК.
Напомним, 25 июля 2024 года в селе Акши Алакольского района области Жетысу в 17.15 совершил жесткую посадку дельтаплан. Жертв нет. Пострадали два человека.
В конце июня в Мугалжарском районе Актюбинской области, вблизи села Жарык, при выполнении производственных работ произошло крушение дельтаплана. Пилот дельтаплана погиб.
08.08.2024, 17:02 42821
В Астану прибывают высокопоставленные гости для участия в консультативной встрече глав государств ЦА
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Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Астану прибывают высокопоставленные гости для участия в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, сообщает пресс-служба правительства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Астану для участия в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. В столичном аэропорту Ильхама Алиева встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов", - проинформировали в пресс-службе.
Также президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Астану.
Президент Кыргызстана прибыл в Астану для участия в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и первом саммите глав государств диалога "Центральная Азия + Япония", где будут обсуждены вопросы дальнейшего развития интеграционных процессов", - добавили в правительстве.
Дополнено 08.08.2024, 18.48
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Астану. Главу Таджикистана в аэропорту встретил премьер-министр РК Олжас Бектенов.
На сегодня страны работают над дальнейшим наращиванием товарооборота. За январь-июнь объем взаимной торговли между двумя странами составил 575,7 млн долларов. При этом экспорт казахстанских товаров увеличился на 18,9%.
Одним из стратегических направлений двустороннего взаимодействия является сфера водных отношений. Энергетический проект по строительству Рогунской ГЭС в Таджикистане принесет мультипликативный эффект для всего региона Центральной Азии.
Напомним, консультативная встреча глав государств Центральной Азии пройдет завтра в Астане.
08.08.2024, 16:12 44166
Токаев: Казахстан и Узбекистан являются крупнейшими торговыми партнерами в Центральной Азии
Фото: Акорда
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Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе брифинга для представителей средств массовой информации заявил, что РК и Узбекистан являются крупнейшими торговыми партнерами в Центральной Азии, сообщает пресс-служба главы государства.
Подчеркивается, что страны намерены довести в ближайшем будущем объем товарооборота до 5 млрд долларов, а затем и до 10 млрд долларов.
Для достижения данного показателя нам необходимо расширить ассортимент продукции, устранить барьеры, препятствующие экономической интеграции. В целом наши страны имеют большой потенциал для развития сферы торговли. Уже сегодня мы готовы увеличить экспорт товаров в Узбекистан на 550 млн долларов, то есть расширить переработанную продукцию на 40 видов наименований. Узбекские партнеры также поставляют в нашу страну свои товары. Кроме того, сегодня мы обсудили вопросы наращивания сотрудничества в сфере сельского хозяйства. В прошлом году объем товарооборота в этой отрасли достиг 1,7 млрд долларов, что составляет порядка треть от общего объема торговли. Казахстан заинтересован в поставках из Узбекистана социально значимых продовольственных товаров. В свою очередь мы продолжим экспортировать муку, пшеницу и другие продукты нашим узбекским партнерам", - заявил глава государства.
По словам президента, отдельное внимание в ходе переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым было уделено необходимости реализации новых и масштабных проектов в сфере промышленности.
На сегодняшний день насчитывается порядка 70 проектов общей стоимостью более 3 млрд долларов. Успешно реализуются проекты в машиностроении, металлургии, автомобилестроении, производстве бытовой техники, текстильной промышленности, фармацевтике и других сферах. Все это позволит нашим странам создать более 14 тысяч новых рабочих мест. Большие возможности имеются в таких отраслях, как энергетика, коммуникации, космические технологии и цифровизация. Мы уделяем приоритетное внимание укреплению партнерства в этом направлении", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Также важной темой обсуждения стало взаимодействие в транспортно-логистической отрасли.
Мы рассмотрели вопросы эффективного использования Транскаспийского маршрута и коридора Север - Юг, обменялись мнениями по реализации совместных проектов в рамках строительства Трансафганской железной дороги. Проработан вопрос открытия новых пунктов пропуска на границе. В целом считаем, что интеграция в этом направлении придаст новый импульс взаимной торговле", - подчеркнул президент.
Глава государства высказал мнение по вопросу координации работы в водно-энергетической сфере.
В настоящее время ответственные за эту отрасль ведомства двух стран тесно взаимодействуют. Межгосударственные водохозяйственные структуры работают в соответствии со специальным графиком. Мы продолжим совместную работу в этом направлении", - отметил президент Казахстана.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев считает важным наращивание культурно-гуманитарных уз.
Мы обсудили ключевые инициативы, направленные на сближение молодежи Казахстана и Узбекистана. Хорошей традицией стало ежегодное проведение Конгресса молодежи двух стран. У нас обучаются порядка 6 тысяч узбекских студентов. Казахская молодежь также получает образование в высших учебных заведениях Узбекистана. Сегодня в Чирчике открылся филиал Южно-Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова. В Алматы же начал свою работу филиал Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства", - добавил президент Казахстана.
Ранее президенты Казахстана и Узбекистана обсудили развитие многостороннего сотрудничества двух стран.
08.08.2024, 11:40 57686
Назначен новый гендиректор ассоциации KAZENERGY
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Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Новым гендиректором ассоциации KAZENERGY стал Жандос Нурмаганбетов, сообщили в KAZENERGY.
Жандос Нурмаганбетов в разные годы работал в АО "KEGOC" и региональных энергетических компаниях. Занимал пост вице-министра энергетики Республики Казахстан.
Сегодня перед KAZENERGY стоят важные задачи, в том числе успешное проведение Всемирного нефтяного конгресса в 2028 году. Ассоциация, объединяющая различные компаний в нефтегазовой и энергетической сферах, продолжает принимать в свои ряды новые предприятия. Все они вносят весомый вклад в экономику страны, активно участвуя в развитии регионов. На сегодняшний день налажен конструктивный диалог между государственными органами, парламентом и членами Ассоциации. Данная работа будет продолжена", - отметил председатель ассоциации Магзум Мирзагалиев.
Кроме того, эксперты ассоциации принимают участие в формировании законодательной базы отрасли и находятся в постоянном диалоге с правительством. Также планируется принять новую стратегию развития ассоциации для повышения эффективности деятельности KAZENERGY.
Напомним, ранее пост генерального директора KAZENERGY занимал Алибек Куантыров. В конце июля он был назначен заместителем министра иностранных дел РК.
08.08.2024, 10:36 60256
В Казахстане завершили обследование и оценку затопленного в результате паводков жилья
Фото: primeminister.kz
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Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Работы по обследованию и оценке подтопленного жилья во всех областях завершены на 100%. 5239 пострадавших от паводков семей получили построенные и выкупленные для них дома и квартиры, сообщили в пресс-службе правительства.
Новые дома и квартиры взамен разрушенного жилья на сегодняшний день получили 4769 семей. Помимо этого в пострадавших регионах усиленными темпами ведется строительство 2568 новых домов, из которых по 470 объектам полностью завершены работы и вручены ключи жильцам. В Северо-Казахстанской области сданы 285 построенных домов, Костанайской - 57, Западно-Казахстанской - 80 домов, Актюбинской - 43 и в Павлодарской области - 5", - проинформировали в правительстве.
Соответствующие выплаты на ремонт и восстановление получили 8853 семьи на общую сумму 49,3 млрд тенге.
34 216 семьям выплачены единовременные компенсации в размере 100 МРП на 12,6 млрд тенге. Также для приобретения утраченных предметов первой необходимости осуществляются дополнительные выплаты до 150 МРП. На сегодня такую помощь получили 21 869 семей на 9,9 млрд тенге.
Продолжается работа по возмещению ущерба пострадавшему бизнесу. Региональными комиссиями рассмотрено и одобрено 455 заявок субъектов МСБ на общую сумму 7,9 млрд тенге.
Объем государственной помощи за павший скот превысил 2,8 млрд тенге.
Ранее сообщалось, что свыше 80% заявок предпринимателей на возмещение ущерба от паводков одобрили в Казахстане.
07.08.2024, 20:41 99251
Минсельхоз продлит ограничения на вывоз скота из страны
Ограничения планируется ввести на полгода
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Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства разместило на сайте "Открытые НПА" проект приказа "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных с территории Республики Казахстан". Документ доступен для публичного обсуждения до 13 августа.
Планируется ввести на шесть месяцев количественные ограничения (квоты):
- на вывоз с территории РК в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза крупного рогатого скота живого в количестве 85 тысяч голов быков;
- на вывоз с территории РК в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза овец и коз живых в количестве 120 тысяч голов овец.
Кроме того, утверждены правила распределения количественных ограничений, согласно которым уполномоченный орган в области развития агропромышленного комплекса не позднее трех рабочих дней со дня введения в действие правил размещает на интернет-ресурсе уполномоченного органа gov.kz объявление о начале распределения квот на вывоз бычков старше 12 месяцев и баранчиков старше 6 месяцев.
Количественный лимит для вывоза бычков старше 12 месяцев составляет 85 тысяч голов, из них:
- для откормочных площадок - 55 тысяч голов;
- для товаропроизводителей - 30 тысяч голов.
Количественный лимит для вывоза овец старше 6 месяцев составляет 120 тысяч голов, из них:
- для откормочных площадок - 60 тысяч голов;
- для товаропроизводителей - 60 тысяч голов.
Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз бычков старше 12 месяцев с территории РК составляет в совокупном количестве не более 4000 голов, а на одного товаропроизводителя - не более 500 голов.
Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз овец старше 6 месяцев с территории РК составляет в совокупном количестве не более 1000 голов, а на одного товаропроизводителя - не более 500 голов.
Распределение количества квот на вывоз осуществляется на портале автоматически при выдаче лицензии на экспорт отдельных видов товаров. Распределение количества квот на вывоз осуществляется до полного исчерпания количества квот.
Уполномоченный орган размещает на интернет-ресурсе уполномоченного органа итоги распределения квот.
07.08.2024, 19:23 105986
Кадровые перестановки произошли в Минкультуры
Назначен председатель Комитета по делам религий
Фото: пресс-служба правительства РК
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Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра культуры и информации РК Ержан Нукежанов назначен на должность председателя Комитета по делам религий, сообщает пресс-служба правительства.
Ержан Нукежанов родился в 1981 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Трудовую деятельность начал в 2002 году на должности редактора - ведущего информационно-аналитической службы ЗАО "Республиканская корпорация "Телевидение и радио Казахстана". Работал в АО "Агентство "Хабар", ОО "Республиканская политическая партия "Нур Отан", занимал различные должности в Министерстве культуры и информации РК. Работал в пресс-службе президента РК.
07.08.2024, 15:10 92891
Казахстанцам порекомендовали воздержаться от поездок в Бангладеш
Граждан, находящихся в Бангладеш, попросили соблюдать повышенные меры безопасности
Фото: gov.kz
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Дакка. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел Казахстана порекомендовало гражданам временно воздержаться от поездок в Бангладеш до стабилизации обстановки в стране.
Граждан Казахстана, находящихся в настоящее время в Бангладеш, просим не покидать места своего проживания без крайней необходимости, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, отслеживать новости и придерживаться рекомендаций властей, а также находиться на связи с Министерством иностранных дел Казахстана и посольством РК в Республике Индия, по совместительству в Народной Республике Бангладеш", - сообщили в ведомстве.
Также подчеркивается, что для получения дополнительной и оперативной информации открыты линии экстренной связи для казахстанцев, находящихся в Бангладеш, и их родственников.
Напомним, протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации", сообщает РИА Новости.
Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.
В понедельник премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агарталу. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Также сообщалось, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины.
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