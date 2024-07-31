Строительство АЭС в Казахстане: публичные обсуждения прошли в Кызылорде
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Кызылорда. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Кызылорде прошли публичные обсуждения по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
На встрече по обсуждаемой теме выступили представители Министерства энергетики РК, РГП "Национальный ядерный центр РК", ТОО "Казахстанские атомные электростанции", РГП "Институт ядерной физики". Они рассказали о преимуществах строительства АЭС, принципах работы и уровне воздействия атомных станций на окружающую среду и здоровье людей", - проинформировали в ведомстве.
Убежден в необходимости строительства АЭС в нашей республике. Во-первых, в Казахстане растет дефицит электроэнергии. По добыче урана мы на первом месте в мире. И думаю, что у нас не будет проблем с дальнейшим развитием этой отрасли. Во-вторых, новый энергетический проект даст толчок научно-техническому прогрессу. В-третьих, во многих ведущих странах есть АЭС, в той же Европе, Китае, России, США, Японии. И Казахстан должен тоже идти в ногу со временем, не отставая от мировых держав. Другой вопрос, кто и где будут строить АЭС. И в этих вопросах важно применить мировой опыт", - заявил член совета сенаторов, доктор политических наук, профессор Мурат Бактиярулы.
Также в ходе обсуждений участники задали волнующие их вопросы. В первую очередь они касались безопасности АЭС, ее эксплуатации, финансирования проекта, подготовки кадров, а также нынешней ситуации и прогноза развития отечественного энергетического комплекса.
Очевидно, что, когда говорят о безопасности, в сознании людей укрепилась трагедия на Чернобыльской АЭС, где не были соблюдены меры безопасности. Несмотря на это, в Украине сегодня действует пять АЭС. И в Японии, несмотря на аварию на АЭС Фукусима, люди не отказались от атомной энергетики, сейчас в этой стране работает 21 реактор. Сегодня в 18 странах мира производят 57 ГВт электроэнергии. В энергии есть сейчас большая потребность. Очевидно, что АЭС - это источник новой энергии, большой энергии. Богатства и недра земли мы должны использовать во благо народа. Поэтому мы в обязательном порядке построить атомную станцию и в нашей стране", - отметил директор Кызылординского аграрно-технического высшего колледжа имени Абдикаримова Бахытжан Абдикаримов.
Подчеркивается, что по итогам встречи участники отметили важность строительства АЭС, подчеркнув ее значимость для дальнейшего социально-экономического развития страны, в том числе для наращивания энергетического комплекса, повышения качества жизни людей.
По мнению кызылординцев, необходимо широкое информирование общественности о масштабном проекте. В его реализации важна поддержка всех казахстанцев", - добавили в министерстве.
Ранее в Минэнерго заявили, что окончательное решение о строительстве АЭС будет принято по итогам народного референдума. Глава ведомства выразил надежду на то, что казахстанцы понимают всю важность атомной энергетики.
Информационное агентство Kazakhstan Today решило провести опрос среди населения на тему строительства АЭС.
Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как вы относитесь к данной инициативе?"
46% участников опроса ответили: "Этот вопрос не подлежит обсуждению, нужно строить АЭС для выхода из критической ситуации"; 23% выбрали ответ: "Положительно, АЭС позволит решить проблему энергодефицита"; 11% считают, что нужно искать альтернативные пути решения проблемы, и 20% участников опроса выбрали ответ: "Отрицательно, считаю, что АЭС небезопасны".