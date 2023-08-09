27.07.2023, 17:30 105506
Строительство АЭС: в Алматинской области планируют провести публичные слушания
Дата проведения слушаний - 22 августа
Фото: pixabay.com
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Конаев. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Улькен Алматинской области планируют провести публичные слушания по вопросу строительства атомной электростанции, сообщает пресс-служба акимата Жамбылского района.
Запланировано проведение публичных слушаний по вопросу "О планах по строительству АЭС в Жамбылском районе Алматинской области". Адрес и место проведения слушаний: Алматинская область, Жамбылский район, актовый зал средней школы села Улькен" - проинформировали в акимате.
Дата проведения слушаний - 22 августа.
Напомним, в феврале в Министерстве энергетики сообщили, что вопрос выбора района размещения атомной электростанции в Казахстане будет вынесен на общественные обсуждения. Оптимальным районом размещения АЭС рекомендован Жамбылский район Алматинской области.
Также в рамках строительства атомной электростанции в 2022 году составлен шорт-лист проверенных реакторных технологий поставщиков из таких стран, как Китай (CNNC), Россия (Росатом), Франция (EDF), Южная Корея (KHNP). В текущем году будут проведены работы по выбору реакторной технологии. В феврале Россия заявила о готовности к сотрудничеству по строительству АЭС в Казахстане в любом комфортном для Астаны формате.
В середине июня вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов заявил, что вопрос строительства атомной электростанции на референдум выноситься не будет.
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09.08.2023, 17:00 3921
В Алматы повысили стоимость проезда в общественном транспорте
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Алматы. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы стоимость проезда в общественном транспорта повысили на 20 тенге, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
97% пассажиров, которые пользуются городским общественным транспортом, оплачивают проезд безналичным способом - картами "Оңай", в том числе виртуальными картами в приложении "Оңай", а также посредством QR или SMS. Таким образом, для большинства пассажиров Алматы повышение оплаты проезда до 100 тенге при безналичной оплате составит 20 тенге. При этом все льготные категории сохраняются, и для них стоимость проезда увеличится только до 10 тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что действующая стоимость проезда за общественный транспорт в Алматы была установлена в 2012 году. С тех пор тариф сохранялся на уровне 80 тенге.
К примеру, 11 лет назад стоимость дизельного топлива составляла 90 тенге, а на сегодняшний день - 295 тенге, а стоимость газа раньше составляла 33 тенге, а на сегодняшний день - 108 тенге. Аналогичная ситуация и по остальным расходам, включая стоимость автобусов. Перевозчиками закупаются новые автобусы, открываются новые маршруты, модернизируются действующие. В связи с этим в текущем году возникает необходимость в повышении стоимости проезда", - пояснили в акимате.
Подчеркивается, что ежегодно акиматом Алматы выделяются средства на субсидирование социально значимых городских автобусных маршрутов, и все это время стоимость проезда на общественном транспорте поддерживалась за счет госсубсидий.
Без них стоимость тарифа согласно методике расчета тарифов в текущем году составила бы 425 тенге. Данные затраты напрямую отражаются на качестве предоставляемых услуг, так как поступающие средства не покрывают всех расходов перевозчиков. Из-за низкой рентабельности компании не заинтересованы в закупе новых подвижных единиц и обновлении своих парков. Это напрямую влияет на нехватку автобусов и изношенность имеющихся", - сообщили в акимате.
Ранее министр энергетики Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства сообщил, что в Казахстане могут вырасти цены на бензин АИ-95.
09.08.2023, 14:49 6806
Паспорт и удостоверение личности смогут бесплатно получить льготники через терминал документирования
Ранее они могли подать заявку на получение документов без оплаты госпошлины только через оператора ЦОНа
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Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Льготные категории граждан теперь могут подавать заявку на получение паспорта и удостоверения личности через терминал документирования бесплатно. Новую инициативу реализовало "Правительство для граждан" совместно с Министерством внутренних дел РК, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Ранее льготники могли подать заявку без оплаты госпошлины только через оператора ЦОНа.
Посредством терминала документирования можно подать заявку на получение паспорта и удостоверения личности. При этом можно самостоятельно сфотографироваться и выбрать удачное фото. После чего система предлагает оплатить госпошлину посредством QR-кода. При этом система не будет выдавать QR-код на оплату гражданам, которые входят в льготную категорию", - говорится в сообщении.
От уплаты госпошлин освобождаются:
- герои Советского Союза, герои Социалистического Труда;
- лица, награжденные орденами Славы трех степеней и Трудовой Славы трех степеней, "Алтын Қыран", "Отан", удостоенные званий "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Epi";
- многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня", награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күмiс алқа";
- ветераны ВОВ и приравненные по льготам к ним лица;
- лица с инвалидностью, а также один из родителей лица с инвалидностью с детства, ребенка с инвалидностью;
- престарелые, проживающие в медико-социальных учреждениях общего типа для престарелых и лиц с инвалидностью, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на полном государственном обеспечении, проживающие в детских домах и (или) интернатах;
- граждане, пострадавшие вследствие чернобыльской катастрофы.
Стоимость госпошлины за выдачу паспорта в 2023 году составляет 27 600 тенге, за удостоверение личности - 690 тенге.
В госкорпорации напомнили, что терминалы документирования имеются в ЦОНе в Астане, по адресу улица Керей Жанибек хана, 4, и в ЦОНе в Алматы по адресу улица Маркова, 44.
На сегодняшний день через терминалы документирования было подано порядка 5000 заявок.
Ранее сообщалось, что казахстанским водителям скоро не нужно будет иметь при себе документ техосмотра - он будет оцифрован в EgovMobile осенью 2023 года.
09.08.2023, 11:26 11301
В Алматы может исчезнуть парк возле реки Есентай
Фото: Facebook/Гульмира Байгабулова
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Алматы. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы может исчезнуть парк возле реки Есентай из-за реконструкции моста.
Управление мобильности не хочет слышать, что зеленый буфер защищает парковую зону от шума и грязи. Тут все было продумано до мелочей. А теперь этого красивого парка не будет", - сообщила в Facebook урбанист и основатель Urban Living Гульмира Байгабулова.
Она отметила, что парк на Есентае стал городской достопримечательностью.
Мы предлагали хорошие варианты, как его сохранить. Но тот проект, который сейчас реализуется на мосту, разрушит его полностью", - написала Гульмира Байгабулова.
Напомним, согласно материалам инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений, всего на территории реконструкции моста через реку Есентай по проспекту Аль-Фараби под вырубку попадает 101 дерево. В акимате пообещали, что после реконструкции моста по проспекту Аль-Фараби будут высажены более 600 деревьев.
Позже Гульмира Байгабулова сообщила, что была проведена встреча с участием членов общественного совета, представителей акиматов двух районов, руководителя проектного офиса по транспорту, руководителя управления городской мобильности, представителя управления экологии и окружающей среды, собственников близлежащих зданий, проектировщиков, подрядчиков и неравнодушных горожан. По итогам встречи согласились принять во внимание опасения общественности и приостановить снос зеленых насаждений.
Мы прекрасно понимаем, что, вероятнее всего, не удастся сохранить все деревья, но хотим свести это количество к минимуму. У каждой проблемы есть несколько решений. Даже пока мы стояли у моста, мимо нас прошло огромное количество людей, многие были с детскими колясками и на велосипедах. Для этих людей и нужна комфортная инфраструктура, частью которой являются и природные объекты, и, конечно же, безопасная, почему в свое время мы и обратили внимание на аварийность состояния моста. Если делать, то хорошо, либо ничего не делать, отремонтировать и вернуть как было", - написала она.
Ранее горакимат оправдал очередную вырубку деревьев в Алматы. В этом году в городе планируют вырубить около 17 тысяч аварийных деревьев. Несмотря на заверения чиновников, стоит отметить, что в городе во время обрезки с деревьев часто спиливают здоровые ветки, а иногда и всю крону. При этом на улицах очень много высохших деревьев, которые не спиливают по несколько лет. Что касается саженцев, их зачастую сажают как попало и оставляют без полива, поэтому большинство из них засыхает, так и не принявшись.
Напомним, этим летом жители Алматы также столкнулись с проблемой километровых автомобильных заторов, возникших по причине дорожных работ, организованных сразу в нескольких районах города.
Жители мегаполиса в социальных сетях пытались привлечь внимание местных властей к реальным проблемам на дорогах. Автомобилисты, не стесняясь в выражениях, стали жаловаться на большие пробки, ругать дорожников и городские власти. Жители выразили возмущение подходом к ремонту улиц, заявляя, что масштабные дорожно-ремонтные работы начали повсеместно без учета трафика миллионника.
08.08.2023, 14:53 38766
Уникальную пирамиду бронзового века обнаружили ученые в Абайской области
Фото: ЕНУ
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Семей. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Ученые-археологи Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева обнаружили степную пирамиду бронзового века больших размеров, не встречающуюся в степях Евразии. Раскопки ведутся в Абайской области, сообщает пресс-служба вуза.
Степную пирамиду бронзового века начала второго тысячелетия до нашей эры обнаружили во время раскопок на комплексном памятнике Қырықүңгір возле населенного пункта Токтамыс Абайского района. Исследования там ведутся с 2014 года. В раскопках приняли участие студенты и магистранты университета.
Степная пирамида построена с большой точностью, шестиугольная. Каждая грань имеет расстояние тринадцать метров и выложена восемью рядами камней. В центре несколько кругов. Это очень сложное комплексное строительство. На стенах за пределами сооружения в том же комплексе преобладают изображения различных животных, особенно лошадей. Есть также изображения верблюда. Находки в раскопках, керамика, золотые серьги женщины и другие украшения свидетельствуют о том, что этот бронзовый век был центром культуры в древности. Это говорит о том, что уже в тот период культ лошади был очень высоким", - рассказал ученый-историк, заведующий кафедрой археологии и этнологии ЕНУ Улан Умиткалиев.
По его словам, в настоящее время исследования проводятся совместно с зарубежными учеными.
Напомним, в октябре прошлого года музейные сотрудники Алматы во время археологических раскопок на аварийных курганах раннего железного века, расположенных на территории Алатауского района, обнаружили частично нетронутое захоронение воина сакской эпохи V-II до н. э.
В марте жители Алматы сообщили об уничтожении сакских курганов, которые находились в Наурызбайском районе города. В акимате уничтожение памятников объяснили тем, что территория курганов не охраняется, и этим воспользовались недобросовестные предприниматели.
08.08.2023, 12:44 42226
Избиение подростка в Павлодаре: стало известно об очередной жертве буллинга
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Об очередной жертве буллинга со стороны подростков из Павлодара сообщили в соцсетях.
Письмо мамы пострадавшей девочки опубликовал на своей странице в Instagram фонд "Не молчи". По ее словам, дочь подверглась издевательствам со стороны тех же подростков, которые избили 14-летнего мальчика.
Моя дочь К. подверглась публичным издевательствам со стороны двух старших подростков при 10 свидетелях, которые были с ними заодно. Позже эти же мальчики издевались над Никитой, он одноклассник моей дочери. В случае с моей дочерью, им не понравилось, что на ней белая куртка, и они стали вытирать об нее ноги, впоследствии повалили и стали закидывать песком. Не выдержав такого унижения, она совершила попытку суицида наглотавшись таблеток. Врачи еле спасли ее. Сейчас она боится 1 сентября, опасаясь что все останется безнаказанным и ее продолжат буллить эти мальчики. Нам нужна помощь", - написала женщина.
По словам правозащитницы Дины Тансари, это уже третий факт буллинга, зафиксированный в Павлодаре.
Обращаемся к руководству полиции Павлодара, требуем приобщить материалы данного дела к делу избитого мальчика, по статьям 105 УК РК доведение до суицида и по статье 293 УК РК "Хулиганство". Требуем вмешаться в данное уголовное расследование Генеральную прокуратуру РК и детского омбудсмена Динару Закиеву", - написала Тансари.
Она также потребовала привлечь к уголовной ответственности по статье 141 УК РК "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей" директора 9-й школы и завуча по воспитательной работе, а всю группу подростков направить на перевоспитание в специализированные интернаты на год.
Напомним, 24 июля 14-летний подросток попал в больницу со множественными травмами после массовой драки. Дело об избиении взял на контроль Комитет по охране прав детей.
В последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс. В соцсетях люди требуют наказать зачинщиков.
В этом же месяце в Петропавловске группа пьяных жителей жестоко избила подростков.
В июне жестокому буллингу подвергли школьника в Караганде. Девятиклассника избивали палками и тушили об него окурки.
Ранее сообщалось, что в Казахстане буллинг в соцсетях будет регулироваться законом. Владельцев онлайн-платформ обязуют блокировать аккаунты с информацией о киберзапугивании детей и контентом против государственного строя. Соответствующий законопроект принял во втором чтении мажилис и направил его на рассмотрение в сенат.
08.08.2023, 10:27 46951
В Минздраве назвали вероятную причину отравления детей в спеццентре Карагандинской области
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства министр здравоохранения РК Ажар Гиният назвала вероятную причину отравления детей в спеццентре Карагандинской области.
Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения продолжаются противоэпидемические мероприятия и расследование. Результаты предварительного эпидрасследования, данных лабораторных методов исследований, характер развития заболевания показывают, что это не пищевое отравление. Инфекционное заболевание исключается. Более вероятной причиной их состояния является острое отравление токсическим веществом неясного генеза. Проводится судебно-медицинская экспертиза, состояние детей находится на особом контроле министерства", - заявила министр здравоохранения.
Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил Минздраву обеспечить всю необходимую медицинскую помощь и держать на особом контроле состояние детей и после выписки.
Акиматам нужно усилить контроль за обеспечением безопасности детей, находящихся в интернатных, медико-социальных учреждениях. Министерству внутренних дел - тщательно провести следственные мероприятия по выявлению точных причин произошедшего и виновных", - сказал Алихан Смаилов.
Как сообщалось ранее, массовое отравление произошло в двух группах для мальчиков в прошлое воскресенье. Известно о 14 пострадавших. На рвоту и температуру дети начали жаловаться в воскресенье вечером. Один 13-летний мальчик скончался от интоксикации в результате дыхательной и сердечной недостаточности.
В учреждении, где проживают 160 особенных детей, начали проверку. Также проверку проведут во всех учреждениях, оказывающих специальные медико-социальные услуги детям в республике.
08.08.2023, 09:45 48321
Сбившего двух пешеходов полицейского арестовали в Шымкенте
Фото: Polisia.kz
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Шымкент. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейского, совершившего наезд на двух пешеходов, арестовали в Шымкенте, сообщает Polisia.kz.
Напомним, 3 августа на улице Байтурсынова водитель-полицейский Туранского РУП совершил наезд на двух пешеходов. В результате ДТП мать с несовершеннолетней дочерью с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение. 7 августа женщина скончалась в реанимационном отделении больницы.
На сегодняшний день по факту ДТП проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК. Также сообщаем, что по результатам служебной проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел. В настоящее время он водворен в ИВС. Материалы уголовного дела с обвинительным актом направят в суд", - сообщили в полиции.
В полиции отметили, что ход расследования находится на особом контроле начальника департамента полиции Кайрата Дальбекова.
08.08.2023, 09:16 50586
Первый замакима Западно-Казахстанской области подозревается в коррупции
Фото: Polisia.kz
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Уральск. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении первого заместителя акима Западно-Казахстанской области.
Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями путем дачи незаконного указания первому заместителю председателя правления АО "СПК "Aqjaiyq" о заключении фиктивных договоров возмездного оказания услуг с его доверенными лицами без фактического их выполнения. В результате незаконных действий государству причинен значительный ущерб", - сообщили в Антикоре.
Отмечается, что процессуальное задержание подозреваемого не применялось в связи с полным признанием вины.
Уголовное дело окончено в ускоренном порядке и направлено в суд.
Согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация распространению не подлежит.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Как сообщалось ранее, замакима Шымкента задержали по подозрению в коррупции.
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