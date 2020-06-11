Строительство крематория прокомментировали в акимате Алматы

Алматы. 10 июня. Kazakhstan Today - В акимате Алматы прокомментировали строительство крематория, передает Kazakhstan Today.

В акимате пояснили, что разработка проектно-сметной документации на строительство патолого-анатомического бюро (морг), с крематорием планировалась еще до этого, но в связи с отсутствием финансирования, вопрос строительства крематория был отложен.

9 апреля текущего года постановлением правительства №187 принято решение о выделении средств на строительство крематория. На сегодняшний день начаты работы по разработке проектно-сметной документации", - сообщили inAlmaty.kz в акимате.

Отмечается, что после разработки ПСД и получения положительного заключения экспертизы вопрос о строительстве этого объекта будет рассмотрен.

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