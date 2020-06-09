В Алматы построят крематорий

Алматы. 8 июня. Kazakhstan Today - В Алматы объявили тендер на разработку проектно-сметной документации (ПСД) строительства крематория, передает Kazakhstan Today.

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, крематорий будет однозальный с двумя печами. На разработку ПСД выделили 46,8 млн тенге, пишет Kazpravda.kz

Крематорий собираются построить недалеко от нового здания морга в Алатауском районе. Все работы планируют завершить к концу года.

Отмечается, что разговоры о строительстве крематория в Казахстане идут с 1987 года, но попытки построить его пока не увенчались успехом. По данным издания, сейчас казахстанцам доступна кремация в Москве, Челябинске, Барнауле и Новосибирске. Услуга стоит от 30 до 100 тысяч тенге в зависимости от вида транспорта. Казахстанцы при этом все чаще обращаются в бюро ритуальных услуг с просьбой о кремации покойных.

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