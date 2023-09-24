Суд над Диким Арманом будет проходить в закрытом режиме

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Алматы. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В целях безопасности участников процесса рассмотрение уголовного дела в отношении Дикого Армана переведено в закрытый режим, - В целях безопасности участников процесса рассмотрение уголовного дела в отношении Дикого Армана переведено в закрытый режим, сообщили в суде города Алматы.





Как рассказали в пресс-службе суда, 21 сентября 2023 года завершилось предварительное слушание по уголовному делу в отношении Джумагельдиева Армана, Кудайберген Кайрата и других лиц. Всего на скамье подсудимых находится 45 человек.





Им предъявлено обвинение в превышении власти или должностных полномочий, создании, руководстве и участии в организованной преступной группе, грабеже, незаконном лишении свободы, организации и участии в массовых беспорядках в январе 2022 года, бандитизме", - напомнили в ведомстве.





В ходе слушаний суду заявлено свыше ста ходатайств от участников процесса, в том числе об изменении и отмене мер пресечения подсудимым, о возврате и прекращении уголовного дела, о признании близких родственников защитниками.





Также 10 потерпевших, один свидетель и один подсудимый по делу ходатайствовали перед судом о проведении процесса в закрытом формате. Они заявили об опасении за свою жизнь и безопасность своих семей и близких. Указанные ходатайства судом были удовлетворены", - сказано в сообщении.





Главное судебное разбирательство назначено на 6 октября, добавили в пресс-службе.





Напомним, в июле МВД провело несколько спецопераций по задержанию членов ОПГ Дикого Армана. В ведомстве сообщили, что, несмотря на арест лидера и основных участников ОПГ, другие ее члены продолжают заниматься противоправной деятельностью: финансируют услуги адвокатов, пытаются активно оказывать давление на участников процесса расследования, в том числе через СМИ и интернет.





Криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман, проходит подозреваемым по трем статьям: незаконное приобретение огнестрельного оружия, участие в массовых беспорядках и незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия. Ему также вменяют похищение 24 случайных прохожих в ходе беспорядков в Алматы во время январских событий.





В апреле этого года был вынесен приговор по делу экс-главы КНБ Карима Масимова и его заместителей. Подсудимых обвиняли в государственной измене, насильственном захвате власти в РК и превышении власти и должностных полномочий во время январских событий. Масимов и его заместители также попали в список лиц, связанных с финансированием терроризма.



