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МВД провело несколько спецопераций по задержанию членов ОПГ Дикого Армана
Фото: Polisia.kz
Алматы. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД при координации Генеральной прокуратуры проводится комплекс мероприятий, направленных на разобщение и ликвидацию ОПГ, лидером которой является Арман Джумагельдиев, принимавший активное участие в январских событиях, сообщает Polisia.kz.
Несмотря на то что лидер и основные участники организованной преступной группы арестованы, другие его члены продолжают заниматься противоправной деятельностью, финансируя услуги адвокатов, пытаются активно оказывать давление на участников процесса расследования, в том числе через СМИ и интернет. В соответствии с разработанным планом пресечение криминальной деятельности данной организованной преступной группы проводилось в три этапа", - проинформировали в МВД.
Сообщается, что первый этап был направлен на нейтрализацию основного криминального звена ОПГ, возглавляемого правой рукой Джумагельдиева, известного в преступной среде по прозвищу Нойс, объявленного в международный розыск.
19 апреля ДБОП и ДП города Алматы на территории Алматы, Алматинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей задержано 12 участников ОПГ, причастных к совершению тяжких преступлений, в том числе покушению на убийство в 2018 году в Алматы. Во время второго этапа спецоперации был ликвидирован канал финансирования ОПГ, контролируемого еще одним подручным Дикого Арманa, известным в криминальных кругах по прозвищу Карась", - сообщили в ведомстве.
По данным МВД, с 25 по 26 апреля ДБОП и ДП города Шымкента в городах Алматы, Шымкенте и Туркестанской области проведено более 130 обысков, задержано 53 фигуранта, причастных к незаконному игорному бизнесу и финансированию данной ОПГ.
В результате этих оперативно-следственных мероприятий зарегистрировано два уголовных дела по статье 262 УК за создание и руководство организованной преступной группой. В мае дополнительно начато досудебное расследование по статье 266 УК по факту финансирования деятельности преступной группы.
12 июля ДБОП МВД совместно с межведомственной следственно-оперативной группой Генеральной прокуратуры был реализован третий этап спецоперации. Одновременно в городах Астане, Алматы, Шымкенте, Актобе, Костанае и Туркестане произведено задержание 18 фигурантов, принимавших активное участие в массовых беспорядках в городе Алматы во время январских событий.
Проведено 36 обысковых мероприятий, изъято несколько обрезов ружей, пистолетов, ножи, кастет, религиозная литература, а также одежда, в которой подозреваемые участвовали в беспорядках.
Оперативные мероприятия в данном направлении продолжаются. Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат", - сказал начальник управления ДБОП МВД Куандык Алпыс.
Как сообщалось ранее, криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман, проходит подозреваемым по трем статьям: незаконное приобретение огнестрельного оружия, участие в массовых беспорядках и незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия. Ему также вменяют похищение 24 случайных прохожих в ходе беспорядков в Алматы во время январских событий. Он находится под арестом. В июне срок ареста был продлен до 7 августа.