Кто отдавал приказы руководству КНБ во время январских событий, рассказал Руслан Искаков

Фото: azh.kz

Рассказать друзьям

Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Представший перед судом бывший глава 5-го департамента КНБ Руслан Искаков заявил, что во время январских событий приказы ему отдавал племянник Назарбаева Самат Абиш, написал в своем - Представший перед судом бывший глава 5-го департамента КНБ Руслан Искаков заявил, что во время январских событий приказы ему отдавал племянник Назарбаева Самат Абиш, написал в своем Telegram-канале журналист Данияр Молдабеков.





Также Искаков утверждает, что указание об аресте Армана "Дикого" Джумагельдиева поступило из-за рубежа", - написал журналист.





По его словам, предварительные слушания по делу бывшего руководителя 5-го департамента КНБ Руслана Искакова, Армана (Дикого) Джумагельдиева, Кайрата Кудайбергена и других продолжаются уже третий день.





Полковник нацбезопасности Искаков сегодня заявил, что через год после допроса по его уголовному делу его показания засекретили", - пишет Молдабеков.





По словам Искакова, это сделали для того, чтобы скрыть роль в происходившем племянника Нурсултана Назарбаева, бывшего заместителя председателя КНБ Самата Абиша.





Они пытаются запретить мне говорить, что я исполнял приказ Абиша", - сказал Руслан Искаков, выступая в суде.





Он также заявил, что алматинский оперативный штаб во время январских событий возглавлял уже осужденный Нурлан Мажилов, экс-глава алматинского департамента КНБ.





Сейчас, по словам Молдабекова, Искаков находится в следственном изоляторе департамента КНБ Алматы, связь с ним поддерживается через zoom, что неоднократно возмущало его адвокатов.





Другое громкое заявление Искакова касается инициаторов ареста Армана (Дикого) Джумагельдиева, которого вместе с Искаковым обвиняют в организации массовых беспорядков, создании ОПГ и еще нескольких преступлениях. Обвиняемые отрицают вину.





Я знаю и я докажу, что указание о задержании Армана Джумагельдиева поступило из-за рубежа. Просто по телефонному звонку", - заявил Искаков.





О какой стране речь, он не уточнил.





Эти заявления Искаков сделал, когда ему дали прокомментировать ходатайство его адвокатов, которые требовали изменить меру пресечения своему подзащитному на домашний арест.





Напомним, в июле МВД провело несколько спецопераций по задержанию членов ОПГ Дикого Армана.





В ведомстве сообщили, что, несмотря на арест лидера и основных участников ОПГ, другие ее члены продолжают заниматься противоправной деятельностью: финансируют услуги адвокатов, пытаются активно оказывать давление на участников процесса расследования, в том числе через СМИ и интернет.





Криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман, проходит подозреваемым по трем статьям: незаконное приобретение огнестрельного оружия, участие в массовых беспорядках и незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия. Ему также вменяют похищение 24 случайных прохожих в ходе беспорядков в Алматы во время январских событий.





В апреле этого года был вынесен приговор по делу экс-главы КНБ Карима Масимова и его заместителей. Подсудимых обвиняли в государственной измене, насильственном захвате власти в РК и превышении власти и должностных полномочий во время январских событий.



