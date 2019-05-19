Суд оправдал известного казахстанского ученого после почти трех лет колонии

Алматы. 18 июня. Kazakhstan Today - В Алматы апелляционный суд оправдал казахстанского учёного Галымжана Мамытбекова, ранее осужденного на 8 лет по обвинению в хищении средств, передает Kazakhstan Today.

По версии следствия, автор технологии по добыче урана необоснованно потратил на свои исследования более 83 млн тенге. Он был приговорён к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества и почти три года провёл за решёткой, сообщает "Хабар 24" .

Дело Мамытбекова дважды пересматривалось из-за недостатков, допущенных при предварительном расследовании. Накануне судебная коллегия признала ученого невиновным. А также признала за ним право на возмещение вреда, причинённого незаконным привлечением к уголовной ответственности. Апелляционный приговор вступил в силу с момента оглашения.

"Мы допросили ряд свидетелей по делу. Исследовали представленные документы, отчеты Мамытбекова о проведении научно-исследовательской работы, договор, заключенный с ТОО и другими контрагентами. И на основании этих доказательств судебная коллегия пришла к выводу, что совокупность достаточных доказательств для признания вины Мамытбекова отсутствует. И на основании исследованных доказательств мы пришли к такому выводу, что его вина не доказана", - сообщил судья Нурдилла Сейтов.

"Мне очень обидно, все-таки 5 лет - это немалый срок, когда меня отстранили полностью от научно-исследовательской деятельности, от нормальной жизни. Самое тяжелое - это моральный ущерб по отношению ко мне, моей научно-исследовательской деятельности и моральный ущерб, нанесенный моим родным и близким", - прокомментировал Галымжан Мамытбеков.

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