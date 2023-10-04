Суд вынес приговор жителю Темиртау, намеренно заражавшему ВИЧ своих подруг

Больше всего правонарушений зарегистрировано в Алматинской и Павлодарской областях

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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане по итогам января-августа 2023 года в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) было зарегистрировано 62 уголовных правонарушения по статье "Жестокое обращение с животными", что на 34,8% больше, чем годом ранее.





По данным аналитиков Ranking.kz , в аналогичном периоде прошлого года в РК зарегистрировали 46 таких правонарушений, годовой рост составил 4,5%.





Ranking.kz





В региональном разрезе больше всего правонарушений по статье "Жестокое обращение с животными" было зарегистрировано в Алматинской области: 11 случаев, как и годом ранее.





Среди антилидеров также оказались Павлодарская (10 случаев), Западно-Казахстанская (6 случаев) и Карагандинская (6 случаев) области.





Ни одного подобного правонарушения не зарегистрировали в 4 из 20 регионов страны - в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской и Северо-Казахстанской областях.





Ranking.kz





По итогам восьми месяцев текущего года установленная сумма материального ущерба, причиненного правонарушениями, связанными с жестоким обращением с животными, составила 110 тысяч тенге против 50 тысяч тенге годом ранее. Годовой рост - в 2,2 раза.





Численность пострадавших, чьи животные стали жертвами живодеров, составила 33 человека против 19 человек год назад. Среди них 3 человека были в возрасте 21-29 лет, 12 человек - в возрасте 30-39 лет, 10 человек - в возрасте 40-49 лет, 5 человек - в возрасте 50-59 лет, 3 человека - старше 60 лет.





Попались на правонарушениях по статье "Жестокое обращение с животными" 8 человек, все они были безработными.





К сожалению, число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается. Экологи в связи с ростом преступлений обратились к общественности со статьей под названием "Преступление против человечности".





Ранее сообщалось, что в Костанае живодер избил собаку в лифте. Живодер из Актау шваброй избил кошку до смерти.





В Атырау собаку насадили на арматуру.



