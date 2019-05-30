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Свыше 10 млн тенге штрафа заплатит экс-руководитель ДЧС Алматинской области за получение взятки

29.05.2019, 17:31 9586
Свыше 10 млн тенге штрафа заплатит экс-руководитель ДЧС Алматинской области за получение взятки
Фото: Уральская неделя
Алматы. 29 мая. Kazakhstan Today - Экс-руководитель ДЧС Алматинской области Д. Байсариев признан виновным в получении взятки и приговорен к штрафу в размере 10,5 млн тенге, передает Kazakhstan Today. 
 
Также Байсариев лишен звания полковника гражданской защиты и пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, сообщили в пресс-службе АДГСПК. 
 
Соучастник преступления - начальник отдела кадровой работы службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ областного департамента по ЧС Б. Омаров признан виновным в посредничестве во взяточничестве и приговорен к штрафу в размере 10-кратной суммы взятки. Ему предстоит выплатить 3 млн тенге. Кроме того, он лишен звания подполковника гражданской защиты и пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. 
 

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