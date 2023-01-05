04.01.2023, 17:40 34656
Свыше тысячи детей из Экибастуза отправились на отдых в санатории Казахстана
Фото: пресс-служба партии AMANAT
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Экибастуз. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Члены партии AMANAT организовали отдых для более чем 1 тысячи детей из Экибастуза, сообщает пресс-служба партии.
Отмечается, что свои зимние каникулы школьники проводят в санаториях городов Семей и Алматы, а также Алматинской, Туркестанской, Павлодарской и Акмолинской областей.
С первых дней чрезвычайной ситуации в Экибастузе волонтеры и активисты партии AMANAT участвовали в передаче гуманитарной помощи жителям города. Это обогреватели, теплые пледы, предметы первой необходимости. Помощь экибастузцам этим не ограничилась. Так, во исполнение партийных обещаний аманатовцы организовали отдых для детей на время зимних каникул. В этот период в пострадавших квартирах Экибастуза проводятся ремонтные работы", - проинформировали в партии.
Сообщается, что непосредственно организацией отправкой детей из Экибастуза занимается Павлодарский областной филиал партии AMANAT.
Как отметил председатель филиала Илья Теренченко, была проделана большая подготовительная работа, собраны разрешения от родителей, подготовлены сопровождающие в лице сотрудников аппарата партии, учителей школ и медицинских работников.
Свыше 1 тысячи детей из Экибастуза отправились на отдых в различные санатории Казахстана. Самое главное, это создать позитивное настроение для наших детей и обеспечить безопасность в дороге. Это хорошо, что Новый год начинается с хороших событий. Дети смогут посетить новые города Казахстана, познакомиться с ровесниками, а самое главное - укрепить здоровье", - сказал он.
По мнению родителей, самое главное - это то, что дети смогут провести зимние каникулы с пользой, зарядиться энергией к новой учебной четверти.
У меня две дочери едут в Акмолинскую область, в лагерь "Парус", благодарю партию AMANAT за путевки, за насыщенную программу на каникулах, это отличное мероприятие. Я также вместе с волонтерами разносила одеяла, обогреватели. Очень приятно, что помощь продолжается экибастузцам", - сказала жительница Экибастуза Ирина Шабалдина.
В зону отдыха "Бәйшешек" Толебийского района Туркестанской области приехало 50 детей. Одна из них, ученица 8 класса Амина Керимкулова спешит совершить экскурсию по историческим местам Туркестана.
В поезде мы все друг с другом познакомились, вместе играли. Я была в Туркестане с бабушкой и дедушкой, и знаю, что Туркестан известен своими мавзолеями, различными музеями. Но я тогда была слишком маленькой, и не все помню. Так что сейчас мы можем совместить и познавательное, и активный отдых", - сказала она.
Напомним, крупная авария на теплосетях в Экибастузе произошла 27 ноября, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП.
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05.01.2023, 11:44 3296
Какие приказы отдавал Масимов в ходе январских событий, рассказал генпрокурор Дополнено
Фото: inform.kz
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный прокурор Берик Асылов на специальном заседании мажилиса, посвященном январским событиям в Казахстане в 2022 году, рассказал какие распоряжения отдавал экс-председатель Комитета национальной безопасности РК Карим Масимов.
5 января 2022 года по указанию Карима Масимова были оставлены здания департаментов КНБ Алматы и Кызылорлинской области. Также по приказу руководства были оставлены здания департаментов полиции Алматинской и Жамбылской областей.
Кроме того, покинули здания департаментов полицейские в Алматинской и Жамбылской областях.
В итоге в руки бандитов попали почти 3 тыс. единиц оружия, из которых 2 тыс. единиц до сих пор не найдены.
Уголовные дела в отношении бывших руководителей трех региональных департаментов КНБ, департамента полиции Алматинской области и других лиц направлены в суды, идут судебные разбирательства.
Скажу прямо, эти руководители проявили слабость. Это отчасти деморализовало личный состав. В результате, Алматы и Талдыкорган на двое суток полностью оказались во власти вооруженных бандитов", - сказал генпрокурор.
Ранее Асылов рассказал, что экс-председатель КНБ Масимов и его бывший заместитель Садыкулов преданы суду за госизмену; действия, направленные на насильственный захват власти; превышение должностных полномочий. Экс-заместитель Ергожин обвиняется в совершении действий, направленных на насильственный захват власти;превышении должностных полномочий.
Дополнено 05.01.2023 12.05
Генпрокурор также сообщил, что в настоящее время продолжаются слушания по делу экс-министра обороны Мурата Бектанова.
Следствие считает, что в период ЧП он отдал явно незаконные приказы и оставил без защиты военных стратегические объекты. Он не принял меры по наведению конституционного порядка в стране", - пояснил Асылов.
Он отметил, что участники беспорядков, особенно в Алматы, имели огромный численный перевес. Они прорывали оцепления, подавили силы полиции и Нацгвардии, терроризировали население. В итоге от рук преступников погибли люди.
По этой причине Мурат Бектанов обвиняется в превышении власти, совершенной в боевой обстановке", - подытожил Асылов.
Напомним, Комитет национальной безопасности 6 января 2022 года начал досудебное расследование по факту государственной измены. По подозрению в совершении данного преступления были задержаны бывший председатель КНБ Карим Масимов, экс-заместитель председателя КНБ - начальник службы специального назначения "А" А. Садыкулов и заместитель председателя КНБ Д. Ергожин. В ходе следствия в действиях Масимова были установлены многочисленные признаки коррупционных деяний. Позже по подозрению в превышении должностных полномочий задержан бывший заместитель председателя КНБ Марат Осипов. В начале ноября 2022 года Генеральной прокуратурой РК уголовное дело в отношении Масимова и других подозреваемых для рассмотрения было направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны. Уголовное дело будет рассматриваться под грифом "совершенно секретно".
05.01.2023, 11:44 2656
В Генпрокуратуре назвали число погибших в результате январской трагедии
Фото: мемориал жертвам январской трагедии
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов в ходе заседания мажилиса сообщил, сколько человек погибли в результате январской трагедии.
Всего в ходе столкновений, при отражении атак в период действия режима чрезвычайного положения и антитеррористической операции умерло 238 граждан. Среди них 41 человек был ранее судим. Количественные данные достоверны, перепроверены в рамках проведенных расследований. В их числе 67 признаны нападавшими, то есть подозреваемыми в участии в массовых беспорядках, 142 являются нарушителями режима ЧП и антитеррористической операции, 4 погибли при совершении иных преступлений", - сказал Берик Асылов.
По его словам, самое большое количество погибших 151 человек - в городе Алматы. Многие погибли при нападении на резиденцию президента.
Аналогичные жертвы имели место в городах Кызылорда, Шымкент и Тараз", - отметил генпрокурор.
Всего по преступлениям, совершенным в январские дни, начато 5300 уголовных дел.
Большая часть расследовалась МВД, в основном это убийства, кражи, разбои, хулиганства, хищения оружия. КНБ вело следствие по делам о государственной измене, попыткам захвата власти и получению взятки в особо крупном размере", - заключил Берик Асылов.
Как сообщил глава МВД Марат Ахметжанов, в результате январских событий погибли 19 сотрудников силовых структур, 3037 полицейских и военнослужащих получили ранения.
У 28 сотрудников были огнестрельные ранения, у 177 - сломаны кости, у 111 - ножевые ранения и порезы. Многие сотрудники все еще получают лечение", - отметил глава МВД.
Пострадали 1700 граждан, подверглись нападениям 1466 зданий, ущерб бизнесу составил 100 млрд тенге.
05.01.2023, 10:12 7921
Асылов о январской трагедии: огонь по нападавшим был открыт до приказа Токаева
Фото: Facebook/Сергей Алексеенок
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В мажилисе проходит специальное пленарное заседание по январским событиям. Генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов выступает с докладом о расследовании.
Генпрокурор сообщил, что на сегодня следствием полностью восстановлена хронология январских событий.
Также установлены основные организаторы, в том числе из криминалитета и высших должностных лиц. Идентифицированы личности всех погибших, выяснены причины из смерти", - сказал Асылов.
Генпрокурор рассказал, что в ходе погромов огонь на поражение был открыт силовиками до приказа президента, это регулируется нормами закона. Впервые огонь на поражение был открыт в Алматы 5 января во время нападения бандитов на резиденцию президента.
Касательно уголовного дела в отношении экс-главы КНБ Карима Масимова генпрокурор подчеркнул, что некоторые сведения по нему не могут быть разглашены в силу вероятного ущерба госбезопасности.
Он уточнил, что экс-председатель КНБ Масимов и его бывший заместитель Садыкулов преданы суду за госизмену; действия, направленные на насильственный захват власти; превышение должностных полномочий. Экс-заместитель Ергожин обвиняется в совершении действий, направленных на насильственный захват власти;превышении должностных полномочий.
При этом Асылов подчеркнул, что подготовка к январским погромам шла в течение всего 2021 года. Организаторами выступили организованные преступные группы, которые набирали людей, вооружались, закупали рации и транспорт.
Установлено, что отдельные силовики курировали эту подрывную работу", - добавил генпрокурор.
05.01.2023, 09:18 9436
В Жанатасе восстановлено электроснабжение
Фото: акимат Жамбылской области
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Жанатасе восстановлено электроснабжение, прерванное из-за падения столбов линий электропередачи в результате сильного шторма.
В настоящее время в городе Жанатасе электроэнергия подана в дома жителей, оставшихся без света", - сообщили в областном акимате.
Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации поручил ускорить работу по обеспечению электроэнергией населенных пунктов Сарысуского района и теплоснабжению города Жанатаса. Подчеркнув важность слаженной работы, аким области дал конкретные поручения ответственным лицам.
По данным акимата, принимаются меры по регулированию деятельности центральной котельной. В настоящее время продолжаются работы по наполнению систем теплоснабжения ГКП" Жанатасужылу", нормализации деятельности циркуляционных насосов мощностью отдельных генераторов. В связи с этим планируется поэтапный запуск теплоснабжения города и полное подключение к теплу в течение суток.
Напомним, в Жамбылской области 3 января произошла сильная метель с порывами ветра до 50 метров в секунду. От шторма пострадали 7 человек (5 в Таласском районе, 2 в городе Таразе). Сильный ветер срывал со зданий кровли, баннеры. В городе Жанатасе ветер обрушил 20 столбов электропередач. Это вызвало помехи в распределении соответствующего напряжения в электросетях. В связи с этим было принято решение о сбросе воды из системы теплоснабжения. Жители города остались без тепла и электричества. Решением акима Сарысуского района введен режим чрезвычайной ситуации природного характера.
04.01.2023, 14:04 43146
Тринадцать человек пострадали от пиротехники в новогодние праздники в Алматы Дополнено
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Алматы. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские, спасатели и медики рассказали, как прошли новогодние праздники в Алматы. Итоги работы экстренных служб специалисты подвели на площадке региональной службы коммуникаций.
По словам начальника управления местной полицейской службы ДП Алматы Диаса Дуанбекова, праздники в мегаполисе прошли относительно спокойно, в местах массового отдыха происшествий не произошло. Ежедневно в новогодние каникулы на службу выходили сотни полицейских.
На особом внимании были объекты массового пребывания граждан, а также места проведения праздничных и зрелищных мероприятий. В результате принятых мер удалось не допустить совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В основном преобладали кражи чужого имущества. С 31 декабря по 3 января в городе зарегистрировано 30 краж чужого имущества, 24 из них были раскрыты по горячим следам и в ходе оперативного сыска", - сообщил Дуанбеков.
Были зарегистрированы 2 случая хулиганства и 1 грабеж. Подозреваемые были задержаны на месте преступления. Кроме того, выявлено два наркопреступления. В целом, как отметил офицер полиции, обстановка в городе стабильная и контролируемая.
Усиленно несли службу и спасатели Алматы, пожарные расчеты были в боевой готовности. Одно из наиболее напряженных направлений обеспечения безопасности в Новый год - это использование пиротехники. Начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Алматы Данияр Жусупов рассказал, что перед праздниками практически все торговые точки продажи пиротехники проверили.
В рамках оперативно-профилактических мероприятии "Пиротехника" сотрудниками ДЧС и ДП города Алматы проводятся рейдовые мероприятия по местам реализации пиротехнических изделий. В отношении 50 нарушителей правил реализации пиротехнических изделий приняты меры административного реагирования, изъято более 603 штук пиротехнических изделий, не отвечающих требованиям законодательства РК", - сообщил Жусупов.
По данным спасателей, принятые меры позволили снизить количество пожаров, случившихся от пиротехнических изделий, в 3 раза. Зарегистрировано 5 пожаров, 1 из которых произошел из-за пиротехники.
Количество травмированных от использования пиротехнических изделий снижено в 3 раза. В результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями в эти новогодние праздники за помощью в медицинские учреждения обратились 13 человек (из них 3 детей). За аналогичный период прошлого года пострадали 39 человек (из них 29 детей)", - продолжил спасатель.
Другая традиционная проблема новогодних праздников - отравления. Заместитель директора службы скорой медицинской помощи Алматы Андрей Ложкин рассказал, что в прошедшие выходные они работали в штатном режиме. Было задействовано 217 бригад, из них 186 бригад скорой медицинской помощи и 31 бригада неотложной медицинской помощи при поликлиниках.
Ежедневно выполнялось около 3000 вызовов. Около 30% из них - это вызовы с острыми инфекционными заболеваниями. Более 50% из них - к детям. Около 10% вызовов по поводу несчастных случаев, из них 26 вызовов на ДТП. 21 пострадавший доставлен в стационары с травмами различной локализации. За праздники от пиротехнических изделий пострадали 13 человек, из них трое детей. По характеру - 9 случаев термические и взрывные травмы лица и глаз, четыре травмы кистей", - сообщил Ложкин.
Дополнено 04.01.2023, 17.30
Всего с начала ОПМ "Пиротехника", прошедшего с 25 декабря по 3 января, изъято 16 400 единиц несертифицированной пиротехнической продукции, сообщает Polisia.kz.
За нарушения правил торговли пиротехнической продукцией к административной ответственности привлечены 842 лица, из них по статье 196 КоАП (Незаконная торговля) - 829, по статье 436 КоАП (Применение в не отведенных местах) - 11, по статье 483 КоАП (Нарушение порядка хранения и перевозки) - 2 человека.
Кроме того, в новогоднюю ночь зафиксировано 15 фактов получения ожогов при обращении с фейерверками, из них 6 несовершеннолетних.
По данным полиции, в столице 1 января ночью во дворе дома отец с двумя несовершеннолетними детьми при использовании фейерверка получили термические ожоги губ и кистей рук. Еще одно происшествие произошло в Астане по улице Нажмиденова. Из-за неправильного применения пиротехники произошло возгорание балкона. Жертв и пострадавших нет. Хозяин квартиры в полицию не обращался.
Ранее в эксклюзивном материале KAZAKHSTAN TODAY эксперты указали ряд причин для полного запрета фейерверков.
В частности, при сгорании пиротехники образуются вредные химические соединения, которые оседают на поверхности земли. Они могут вызвать у человека проблемы со здоровьем и даже стать частью природного круговорота воды. Громких фейерверков также пугаются животные и птицы. Некоторые из них погибают от сердечных приступов. Кроме того, при неумелом использовании взрыв фейерверка часто приводит к обширным травмам и ожогам кожи, глаз и рук.
После новогодних праздников ряд СМИ сообщил о погибших и пострадавших в результате фейерверков. Так, в Гонолулу на острове Оаху в новогоднюю ночь незаконно запущенный фейерверк выбил мужчине зубы и пробил грудную клетку. Всего ранения получили в результате инцидента восемь человек.
В столице Уганды Кампале в давке во время празднования Нового года, в давке после шоу с фейерверками, погибли как минимум 9 человек, среди них - несколько детей. В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь из-за фейерверков пострадали восемь человек.
В Италии от взрывов пиротехники в новогоднюю ночь получили ранения 180 человек. 48 пострадавших госпитализированы, состояние 11 из них оценивается как тяжелое.
В иракском Багдаде по меньшей мере 150 человек пострадали из-за фейерверков и беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь. Среди пострадавших 20 человек пожаловались на травмы глаз. Также жертвами фейерверков стали два человека в Польше.
Ранее в МЧС наглядно показали, в чем заключается опасность новогодней пиротехники.
Результаты опроса, проводимого агентством KAZAKHSTAN TODAY, показывают, что большинство респондентов (48.94%) выступает за полный запрет фейерверков. Еще 40.43% ответивших считают, что граждане обязаны выполнять действующие ограничения по времени и месту использования фейерверков.
04.01.2023, 11:16 50516
В столичном аэропорту задерживаются около 30 рейсов из-за непогоды
Пассажиров просят быть осторожными, также узнавать актуальную информацию в call-центрах авиакомпаний и справочной аэропорта
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Международном аэропорту Астаны из-за метеоусловий задерживаются 10 рейсов на прилет и 18 - на вылет, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
На данный момент аэропорт работает в штатном режиме, однако есть задержка рейсов.
На прилет задерживаются 10 рейсов, на вылет - 18. Причина: метеоусловия в столице и позднее прибытие воздушного судна", - пояснили в пресс-службе.
Пассажиров просят быть осторожными, также узнавать актуальную информацию в call-центрах авиакомпаний и справочной аэропорта.
Между тем авиакомпания Qazaq Air предупреждает о возможных задержках и отменах рейсов из-за ухудшения погодных условий в столичном аэропорту.
Авиакомпания оповещает своих пассажиров об отмене или задержке рейса с помощью смс-рассылки и электронного письма на почту.
Ранее об отмене или задержке рейсов предупредили в авиакомпании Air Astana.
Напомним, в столице в связи с ожидаемой низовой метелью объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют снег. Температура воздуха днем составит -5-7 °C, скорость ветра днем 9-14, порывы 15-20 метров в секунду.
Дополнено, 13.40, 04.01.2022
Количество задержанных в Астане авиарейсов увеличилось до 45.
Из них по прилету 26 рейсов, по вылету - 19 рейсов, сообщили в комитете гражданской авиации.
04.01.2023, 08:37 56336
В связи с погодными условиями в Казахстане закрыты 127 участков автодорог Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с погодными условиями в Казахстане закрыты 127 участков автодорог. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед) закрыты 127 участков автодорог, из них 49 республиканского и 78 областного значения. Создан республиканский штаб по ликвидации ЧС на дорогах, аналогичные штабы действуют в регионах. На блок-постах скопилось 600 единиц автотранспортных средств", - проинформировали в МЧС.
За текущие сутки спасательными подразделениями спасен и эвакуирован 691 человек, в том числе 137 детей (Жамбылская, Туркестанская, Костанайская, Карагандинская и Абайская), отбуксировано 145 единиц техники.
Для эвакуации населения на закрытых участках автодорог подготовлены 838 пунктов временного обогрева, а также находятся в готовности 87 единиц техники (Вахтовка и Кунг).
В пунктах временного обогрева находятся 420 человек, из них 69 дети (Жамбылская область, область Абай, Акмолинская, Костанай, Павлодарская).
Всего в аварийно-спасательных работах задействовано порядка 1000 человек и почти 600 единиц техники МЧС, МИО и МВД. Дорожными службами продолжаются работы по расчистке дорожного полотна.
По данным РГП "Казгидромет", сегодня под влиянием ложбины циклона и атмосферных фронтальных разделов по территории Казахстана ожидается снег, на западе, востоке, в южных регионах - осадки (дождь, снег). По республике ожидается усиление порывистого ветра, гололед, метель, на западе, юге, юго-востоке РК ожидается туман.
На западе, юге Восточно-Казахстанской, Абайской, Кызылординской, Жамбылской областей, на востоке Костанайской области, на западе, юге Павлодарской области, на горных перевалах Туркестанской области, ночью на севере, востоке Акмолинской области, на юге Северо-Казахстанской области, днем в Карагандинской области, в районе Алакольских озер в области Жетысу ожидается усиление юго-западного ветра до 30 метров в секунду и более", - сообщили синоптики.
В большинстве регионов объявлено штормовое предупреждение.
В Астане ожидается снег, температура воздуха днем составит -5-7 °C, скорость ветра днем 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. В столице в связи с ожидаемой низовой метелью объявлено штормовое предупреждение.
В Шымкенте - осадки, +7+9 °C, скорость ветра 8-13, ночью порывы 15-20 метров в секунду.
В Алматы - снег, 0,+2 °C, скорость ветра 2-7 метров в секунду. Сильный снег в городе начался ночью. Также в городе ожидается временами туман и гололед. В связи с объявленным штормовым предупреждением ДЧС Алматы призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы.
Дополнено. 04.01.2023, 09.09
Авиакомпания AirAstana сообщила, что из-за неблагоприятных метеорологических условий на территории всей страны возможны задержки и отмены рейсов.
При отмене или задержке рейса по вине перевозчика или задержке, отмене рейса вследствие позднего прибытия воздушного судна, изменении маршрута перевозки авиакомпания предоставляет напитки через каждые 2 часа, через 4 часа - горячее питание. Если задержка рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время перевозчик обеспечивает размещение в гостинице и трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно. В случае отмены или задержки рейса по вине перевозчика на срок свыше десяти часов по выбору пассажира перевозчик обеспечивает перевозку пассажира ближайшим рейсом до пункта назначения, указанного в билете, или возвращает пассажиру полную стоимость билета", - говорится в сообщении.
Просим следить за расписанием рейсов на сайте. В случае отмены или задержки рейса просим пассажиров обращаться к онлайн-консультантам на сайте airastana.com в правом нижнем углу или на WhatsApp по телефону +7 702 702 01 48, а также в наш Центр помощи по адресу help.airastana.com для возврата средств из-за отмены и задержки рейсов, добавили в авиакомпании.
Телефон горячей линии в случае задержки рейса: +7 7272 44 44 78.
Дополнено 04.01.2023, 12.30
Силами Республиканского оперативного-спасательного отряда ведется сопровождение 37 машин из Тургеньского ущелья в город Алматы. Дорожными службами продолжаются работы по расчистке дорожного полотна, проинформировали в МЧС РК.
По информации ведомства, на 12 часов закрыты 72 участка автодорог, из них 40 республиканского и 32 областного значения. Создан республиканский штаб по ликвидации ЧС на дорогах, аналогичные штабы действуют в регионах (Абайской, Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской и Жетысусская областях). На блок-постах скопилось более 1000 единиц автотранспортных средств.
За текущие сутки спасательными подразделениями спасено и эвакуировано 691 человек, в том числе 137 детей, отбуксировано 145 единиц техники.
Для эвакуации населения на закрытых участках автодорог подготовлены пункты временного обогрева, а также находятся в готовности техника для эвакуации.В пунктах временного обогрева находятся 179 человек, из них 16 детей.В целях предупреждения населения осуществлена рассылка 232 СМС-сообщений об ухудшении погодных условий, также посредством мобильного приложения "Дармен" направлено 114 уведомлений", - рассказали в ведомстве.
Как сообщалось ранее, пропавшая в горах Алматинской области семья из семи человек нашлась.
03.01.2023, 17:11 133431
Новогодний фейерверк: украшение праздника или бессмысленный риск?
Фото: pexels
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Астана. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - Отгремели новогодние фейерверки и надо отметить, что не везде шумные проводы старого года обошлись без последствий.
Самый яркий новогодний фейерверк прогремел в ОАЭ. Салют в самом северном эмирате Рас-эль-Хайма в этом году установил сразу два новых рекорда: в небо одновременно поднялись 600 беспилотников и вторая номинация - самые большие буквы, сформированные дистанционно управляемыми дронами.
В Гонолулу на острове Оаху в новогоднюю ночь незаконно запущенный фейерверк выбил мужчине зубы и пробил грудную клетку. Всего ранения получили в результате инцидента восемь человек.
Как минимум девять человек погибли в давке во время празднования Нового года в столице Уганды Кампале. В числе погибших - несколько детей. Их буквально раздавили в результате инцидента, который произошел в торговом центре, где устроили фейерверк.
В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь из-за фейерверков пострадали восемь человек. В Новосибирске залп фейерверка поджег балкон в многоэтажке. На месте работали как минимум три пожарные машины, а также скорая помощь. В Магнитогорске фейерверк попал в припаркованную машину, в салоне которой находились люди.
В Алматинской области подростки стреляли друг в друга петардами. Есть ли пострадавшие в результате опасной забавы, не сообщается.
При этом в этом году Хельсинки отменили новогодний фейерверк из-за сильного ветра, так как погодные условия не позволяют провести его безопасно.
Городской совет Скарборо отменил новогодний фейерверк, опасаясь, что он напугает моржа, заплывшего в гавань. Отмечается, что моржи редко встречаются в Великобритании. За последние два года у британских берегов видели двух животных.
В Италии от взрывов пиротехники в новогоднюю ночь получили ранения 180 человек, сообщает IZ.RU со ссылкой на газету Repubblica. 48 пострадавших госпитализированы, состояние 11 из них оценивается как тяжелое. Отмечается, число потерпевших выросло по сравнению с 1 января 2022 года на 30%, тогда ранения от петард получили 124 человека.
В иракской столице Багдад по меньшей мере 150 человек пострадали из-за фейерверков и беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь. Среди пострадавших 20 человек пожаловались на травмы глаз.
В воскресенье в новогоднюю ночь в Польше из-за фейерверков два человека погибли и семеро пострадали. Пожары возникали в мусорных баках, возгорания были и на живых изгородях, пишет газета "Известия".
По данным официального представителя пожарной службы страны, в новогоднюю ночь было зафиксировано около 700 пожаров, вызванных фейерверками.
Накануне Нового года стало известно, что в целях обеспечения готовности сил и средств МЧС Казахстана к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в праздничные и выходные дни подразделения МЧС Республики Казахстан переведены на усиленный режим несения службы. В усиленном режиме находится весь спасательный корпус МЧС, при этом более 3000 из них будут находиться непосредственно на службе в готовности к оперативному реагированию.
Ранее пресс-служба МЧС РК опубликовала подборку роликов, в которых наглядно демонстрируется, что может произойти, если запускать фейерверки без соблюдения техники безопасности.
В Казахстане проходит оперативно-профилактические мероприятия "Пиротехника". Сотрудники МЧС и полицейские проводят рейдовые мероприятия по местам реализации пиротехнических изделии. Уже изъяты сотни килограммов небезопасной пиротехники.
Напомним, многочисленные эксперты различных направлений указывают на очевидные причины для полного запрета использования в населенных пункта и природных зонах фейерверков, петард и прочей пиротехники.
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Эксперты заявляют об отрицательном воздействии фейерверков на окружающую среду и выступают за их полный запрет, в связи с большим количеством пострадавших от травм, ожогов и от звукового воздействие взрывов петард на человека и природу. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо ввести запрет на использование фейерверков?