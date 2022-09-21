Тарифы повышаться не будут: в Актау отклонили заявку ТОО "МАЭК-Казатомпром"

АКТАУ. 20 СЕНТЯБРЯ - Заявка на повышение тарифов на воду и тепло, поданная ТОО "МАЭК-Казатомпром", отклонена, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В августе ТОО "МАЭК-Казатомпром" подал заявку на повышение тарифов. В перечень запроса вошло производство трех видов воды и тепла для населения, бюджетных организаций и юридических лиц, сообщает " Лада ".

Проект изменения тарифов был представлен и рассмотрен на общественных слушаниях.

Главными аргументами для увеличения тарифов стали повышение стоимости стратегического товара (газ) и изношенность оборудования (свыше 80%). Помимо этого, предприятие аргументировало необходимость повышение тарифов тем, что подорожала необходимая для выработки воды и электроэнергии продукция.

Общественники и жители Актау на слушаниях раскритиковали политику предприятия. По их словам, средства на ремонт и модернизацию ТОО "МАЭК-Казатомпром" должен получать от Министерства энергетики РК, а не от потребителей, так как предприятие находится в ведении этого ведомства.

Мы отклонили заявку МАЭКа из-за того, что они предоставили неполный перечень необходимых документов. Изменения тарифов не будет", - сообщил руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК Мангистауской области Жандос Салимов.

ТОО "МАЭК-Казатомпром" может повторно подать заявку на повышение тарифов, как только предоставит все необходимые документы.