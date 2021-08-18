"Нельзя давать спуска таким людям" - юрист Байбека прокомментировала итоги суда с Мамаем

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АЛМАТЫ. 17 АВГУСТА - Адвокат Бауыржана Байбека Айжан Ташенова высказалась о судебном процессе по делу Бауыржана Байбека против Жанболата Мамая и Инги Иманбаевой и о намерении добиваться исполнения судебного приговора, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Айжан Ташенова напомнила, что вчера апелляция суда Алматы оставила в силе судебное решение районного суда №2 Ауэзовского района города Алматы по иску Бауыржана Байбека к Жанболату Мамаю и Инге Иманбаевой о защите чести, достоинства и деловой репутации. Решение вступило в законную силу. Ответчики должны опровергнуть все свои лживые обвинения и удалить соответствующие материалы.

Бауыржан Байбек целиком доказал свою правоту по закону, в открытом и гласном судебном процессе! До этого он публично обосновал свою позицию в развернутом интервью, полностью разбив всю ложь и клевету Ж. Мамая с демонстрацией официальных документов. Каждый может убедиться в этом, пройдя по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=sW0hsZRV6dU ", - написала адвокат в Facebook .

По ее словам, "абсурдность обвинений ответчиков и, соответственно, итоги судебного разбирательства были очевидны с самого начала".

Сам процесс напоминал настоящий разговор "глухого со слепым". Со стороны истца - логика, факты, документы, экспертизы, ссылки на конкретные нормы закона. Со стороны ответчиков и трех их представителей - эмоции, голословные утверждения, передергивание фактов, инсинуации, полное отсутствие документов, а где-то и элементарная безграмотность. И чем ближе становилось финальное заседание, тем сильнее нарастала истерия со стороны ответчиков, переходящая в панику", - рассказала адвокат.

Она отметила, что на всех стадиях судебного процесса ответчики занимались чем угодно, но только не подготовкой к суду.

Сначала предоставили отзыв на иск с многостраничным приложением, в котором ни суд, ни я, как представитель истца не смогли увидеть ни одного доказательства выдвинутым обвинениям. Это была просто мешанина из постов, публикаций в СМИ и анонимных телеграм-каналах, а также непонятных справок и не имеющих отношения к делу документов. "Мамаево досье" с полным правом можно назвать кипой макулатуры. Этот вывод еще больше подтвердился в ходе судебных заседаний. На них Ж. Мамай и И. Иманбаева лишь зачитывали или цитировали один и тот же заранее заготовленный текст с кучей пустых и наглых обвинений. Опять же ни одного доказательства или документа. Только слова и эмоции. Все это сопровождалось перепалками с судьей, пустыми ходатайствами, криками, оскорблениями и громкими заявлениями ни о чем. Складывалось ощущение, что для Ж. Мамая и И. Иманбаевой суд - это политическая трибуна, а не место, где надо по закону отстаивать свою правоту", - поделилась правозащитник.

С ее слов, юристы Мамая и Иманбаевой "полностью потакали их деструктивному поведению, хотя по закону и профессиональной этике они были обязаны содействовать соблюдению законности и установлению истины".

За все разбирательство я не увидела ни одного внятного и юридически обоснованного документа от них. Профессионального разговора за 3,5 месяца так и не состоялось. В ходе суда заявлялись какие-то несуразные ходатайства, которые на следующем же заседании забывались. Говорилось много, но не по существу. Когда же я обращала на это внимание, мои оппоненты воспринимали это в штыки, как личные нападки. Хотя я требовала только одного: ответственного отношения со стороны юристов ответчиков к своей работе", - написала юрист.

Ташенова подчеркивает значимость этого судебного разбирательства для всего общества.

Первое. Благодаря этому процессу Ж. Мамай и И. Иманбаева сами себя и разоблачили. Все увидели их истинное лицо. Как говорится, "маски сорваны". Обнажилась лживая, безнравственная и крайне беспринципная природа личностей Ж. Мамая и И. Иманбаевой. По моему мнению, для человека, имеющего политические амбиции, это сродни самоубийству. Но теперь люди знают, что представляют из себя Ж. Мамай и И. Иманбаева", - заявила Ташенова.

Кроме того, по ее мнению, "создан правовой прецедент по привлечению к ответственности за публичную клевету. "Виновные понесли заслуженное наказание за свои неправомерные действия. Никому не позволено, прикрываясь высокими словами, беспочвенно обвинять других. Учитывая повсеместное влияние "новых медиа" на нашу с вами жизнь, клевета, оскорбляющая и затрагивающая права и интересы личности, семьи, детей и родных, может коснуться каждого", - убеждена адвокат.

Она подчеркивает, что этот процесс - "серьезный шаг к повышению правовой культуры в обществе, повышению ответственности за свои слова и действия. Это базовые и непреложные ценности и принципы существования любого демократического и правового государства".

Ташенова заверила, что будет добиваться полного и принципиального исполнения решения суда.

У Ж. Мамая и И. Иманбаевой есть два пути, два исхода. Либо ответчики выберут добровольное исполнение, либо принудительное, согласно букве закона. И если Ж. Мамай и И. Иманбаева будут уклоняться от исполнения, я стану действовать в рамках мер по принудительному исполнению", - поделилась Ташенова.

Она отмечает, что в законе прописаны четкие меры и сроки, обеспечивающие неотвратимость исполнения судебного решения. Это - арест имущества, изъятие движимого и недвижимого имущества, реализация имущества для погашения долга, запрет на совершение действий со своим имуществом, ограничение на выезд из страны. Также есть пеня в размере 2 МРП в доход государства за каждый день просрочки.

Кроме того, продолжила адвокат, неисполнение решения суда более 6 месяцев влечет за собой уголовную ответственность: привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, ограничение либо лишение свободы до 3 лет.

Она рассказала, что судебные издержки в сумме свыше 800 тысяч тенге, которые будут взысканы с Мамая и Иманбаевой в пользу Байбека, по его решению будут направлены детям с аутизмом в рамках благотворительной помощи Корпоративного фонда "Болашак".

По итогам этого длительного пути мы доказали, что честь и достоинство человека и гражданина - незыблемые фундаментальные права, которые гарантируются нашей Конституцией каждому, независимо от рода его деятельности или общественного статуса", - заявила Ташенова.

Она также добавила, что "по итогам суда Ж. Мамай выпустил очередной, полный лжи и абсурда ролик для своей "паствы".

Это напоминает агонию бьющегося в конвульсиях "политического трупа". Напомню, в своем интервью мой доверитель дал точную оценку как личности ответчика, так и его профессиональным качествам. Можете убедиться в этом, посмотрев приложенное ниже видео. Подписываюсь под каждым словом", - заключила правозащитник.

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