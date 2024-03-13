Театр Булата Аюханова представил балет "Гамлет. Принц датский"   

Автобусы останавливаются от Назарбаева до Тулебаева в два ряда, создавая аварийные ситуации

Рассказать друзьям

Алматы. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Жители одного из домов на проспекте Райымбека в Алматы жалуются на перегруженную автобусами и автомобилями дорогу, из-за которой им приходится дышать выхлопными газами, а на дороге создаются аварийные ситуации.





В коллективном письме, отправленном на почту Kazakhstan Today, жители многоквартирного пятиэтажного дома № 100 просят рассмотреть вопрос в отношении автобусной остановки, расположенной на пересечении проспектов Назарбаева и Райымбека.





На вышеназванной остановке помимо городских автобусов пустили большое количество межпоселковых маршрутов, игнорируя такие критерии, как интенсивность транспортного движения на данном участке улицы, пропускную способность остановочного пункта, рациональность интервала движения городского и межпоселкового пассажирского транспорта", - говорится в письме.





скрин фото из письма





По словам авторов письма, пропускная способность остановки не рассчитана на 32 маршрутных автобуса с периодичностью движения каждые 2-5 минут.





В часы пик водители автобусов, осуществляя посадку/высадку пассажиров, останавливаются от Назарбаева до Тулебаева в два ряда, создавая аварийные ситуации. Добавляют сложности и автомобили, которые паркуются вблизи остановки, ограничивая и без того сложный участок дороги", - пишут жильцы.





Они посетовали, что их дом находится в зоне повышенного загрязнения из-за выхлопных газов. Также возле дома беспорядочно паркуются автомобили, которые мешают проезду и создают аварийные ситуации.





скрин фото из письма





На жилой территории регулярно производится выгрузка товара для торговых точек и пунктов общественного питания, расположенных в нашем доме", - сообщают авторы.





Они обратились к руководству города с просьбой ограничить проезд и парковку автотранспорта возле дома, а также обратить внимание на содержание пунктов розничной торговли, где царит антисанитария.





скрин фото из письма





По их словам, за уборку прилегающей к коммерческим объектам территории должны отвечать владельцы торговых точек, которые этим не занимаются.





скрин фото из письма





В письме жители дома попросили принять меры по улучшению их жилищных условий.



