Театр Булата Аюханова представил балет "Гамлет. Принц датский"
Алматы. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы театр Булата Аюханова представил восстановленный балет по одноименной трагедии Уильяма Шекспира "Гамлет. Принц датский", передает корреспондент агентства.
Сегодня у нас состоялся восстановленный спектакль в видеопроекции. Спектакль - вторая редакция. Первая (редакция. - Прим. ред.) была в Одессе в 1975 году", - сообщила художественный руководитель Государственного академического театра танца, заслуженный деятель РК, ученица Булата Аюханова Гульфида Гафурова.
По ее словам, корректировки в балет вносились в зависимости от исполнителей.
В любом случае, весь музыкальный материал Аиды Петровны Исаковой остался такой же. Все мизансцены, порядок номеров остался тот же, но конечно, какие-то технические вещи были отредактированы под исполнителей. Я имею ввиду главных героев. Я считаю что, в этой версии очень насыщенная техническая сторона", - заявила Гульфида Гафурова.
Она отметила, что в сегодняшнем спектакле основной акцент делался на видеопроекцию.
Мы не делаем иллюстрацию или конкретное место локации. Визуальной картинкой мы хотим подчеркнуть настроение спектакля, показать ту эпоху, ту атмосферу. Я думаю, что у нас получилось, потому что очень много хороших отзывов. Видеопроекция была замечательная. Она не "перебивала" исполнителей балета на сцене. Наоборот подчеркивала их настроение", - сказала Гульфида Гафурова.
Как подчеркнула художественный руководитель, спектакль очень сложный с тяжелыми образами.
Это всемирно известное произведение. Конечно, мы к этому отнеслись очень серьезно и ответственно. Я хочу сейчас повторить слова Булата Газизовича (Аюханова. - Прим. ред.). Когда он ставил этот спектакль, то говорил, что в каждой эпохе есть свой "Гамлет". Человек с обостренным чувством справедливости, которой не терпел предательства. Тем более убийства, сплетни, козни. Он был очень открытым молодым человеком и выступал за правду и справедливость. За это все окружающие считали его безумным", - заявил она.
Также Гульфида Гафурова рассказала о работе над спектаклем.
Мне повезло, что я присутствовала на постановке второй редакции Булата Газизовича. На каждой репетиции. Я слышала, что хотел Булат Газизович. Какие были у него требования к каждому персонажу и я это сохранила в себе, и стараюсь сейчас то же самое передать (...) артистам балета ", - добавила она.
Балет по одноименной трагедии Уильяма Шекспира делится на два акта и повествует о принце датском, который прервав учение, возвращается в родной Эльсинор в связи с внезапной кончины короля.
Главную роль Гамлета в спектакле исполнил ведущий солист балета Дияр Акенев. Мать Гамлета сыграла Айнур Мукашева, призрака покойного короля - Алишер Калибай, Офелию - Айя Мелис.
Ранее театр Булата Аюханова представил балет "Анна Павлова - лебедь русского балета".