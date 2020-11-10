Трехмесячный запас лекарств обеспечили в Карагандинской области

Караганда. 9 ноября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области в период подготовки к возможной второй волне коронавирусной инфекции обеспечили трехмесячный запас лекарств и усилили оснащение поликлиник и больниц, передает Kazakhstan Today.





Пополнили необходимый запас лекарств для больниц, поликлиник и аптек. Сделаны заявки в СК "Фармация" на дополнительный объём препаратов. Сейчас запас лекарственных средств составляет трёхмесячную норму. В том числе все пациенты, состоящие на диспансерном учёте, получат необходимый запас лекарств на три месяца - по январь включительно", - сказал глава региона Женис Касымбек на брифинге в прямом эфире на телеканале Saryarqa.





Дополнительно для реализации в аптеках по доступным ценам приобретаются такие препараты, как "Азитромицин", "Дексаметазон", "Ибупрофен", "Левофлоксацин", "Надропарин", "Ривароксабан", "Цефтриаксон". Это позволит избежать дефицита в сезон повышения заболеваемости.





В области также создан стабилизационный фонд лекарственных средств на 1 млрд тенге. Закуплено 80 тыс. упаковок противовирусных препаратов, 1100 тыс. упаковок жаропонижающих, 200 тыс. упаковок антибактериальных. Весь этот объём лекарств предназначен для реализации в розничной аптечной сети.





Женис Касымбек рассказал и о том, какое новое оборудование получили больницы. Приобретено 223 ИВЛ-аппарата, 2500 концентраторов кислорода, 2600 пульсоксиметров, 40 цифровых рентген-аппаратов. В 25 госпиталях установлены централизованные системы подачи медицинских газов.





В области функционируют 18 кабинетов компьютерной томографии. Ещё 4 компьютерных томографа устанавливаются в Шахтинске, Балхаше, Жезказгане, Сатпаеве.





Также большое внимание уделяется и вопросу кадров, отметил аким области. Медицинским работникам, приезжающим работать в регионы, предоставляют служебное жильё. В этом году обеспечено 120 квартир, в следующем году будет подготовлено ещё 400.





Берегите себя, обязательно носите маски, соблюдайте дистанцию! С нетерпимостью относитесь к тем, кто пренебрегает санитарными правилами в вашем присутствии. Лучшей поддержкой наших врачей является ваше ответственное отношение к своему здоровью и здоровью близких", - обратился к карагандинцам Женис Касымбек.





Без гражданской ответственности победить коварный вирус будет невозможно, подчеркнул глава региона.

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