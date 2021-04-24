Телеканалы и радио отключат в Казахстане 27 апреля

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НУР-СУЛТАН. 23 АПРЕЛЯ - 27 апреля, с 03.00 до 17.00, будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана, сообщает пресс-служба МИОР РК.

АО "Казтелерадио" ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей. Эти работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.

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