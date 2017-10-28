Теплая погода порадует казахстанцев в последние дни октября

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Теплая погода порадует казахстанцев в последние дни октября27.10.2017
  • Фото: walls.com.ua
Общество  16:38

Алматы. 27 октября. Kazakhstan Today - В последние дни октября казахстанцев ожидает потепление, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в "Казгидромете", циклон, расположенный над западными областями Казахстана, будет с большой скоростью перемещаться в северо-восточном направлении и в субботу достигнет восточных районов республики.

"С этим циклоном в большинстве областей республики ожидаются осадки - дождь, снег, сильный порывистый ветер, в южных и юго-восточных областях дождь возможен в отдельных районах. В тыл циклону с районов Ирана поступают сухие и тёплые воздушные массы, которые принесут потепление на всю территорию Казахстана. Дневная температура в северной половине республики повысится до 3-11 градусов тепла, в южной - до 15-20 градусов тепла. На крайнем юге ожидается до 23-28 тепла, что выше климатической нормы для конца октября", - уточнили синоптики.
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