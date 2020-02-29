Нур-Султан. 28 февраля. Kazakhstan Today - Теплая погода без осадков ожидается в Казахстане в выходные дни, передает Kazakhstan Today.

После метелей и снегопадов, вызванных арктическим холодным фронтом, на Казахстан сместился антициклон. С ним-то в большинстве областей республики в выходные - в последний день календарной зимы и первый день весны - ожидается тёплая и без осадков погода", - сообщает "Казгидромет".

По прогнозу, из опасных явлений в это время ожидаются только ночные и утренние туманы, значительно ухудшающие видимость.

При этом на западные области уже переместились очередные фронты, поэтому здесь установилась пасмурная погода с осадками, гололёдом и сильным порывистым ветром.

По-прежнему на всей территории Казахстана температура выше средней многолетней", - отмечают синоптики.

Также "Казгидромет" распространил штормовое предупреждение в Северо-Казахстанской области, где 29 февраля местами ожидается туман, ночью местами - гололед. Ветер юго-западный, южный местами до 15-20 метров в секунду.

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